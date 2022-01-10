https://ria.ru/20220110/krizis-1767182702.html

Главы МИД Италии и Германии обсудили украинский кризис

Главы МИД Италии и Германии обсудили украинский кризис - РИА Новости, 10.01.2022

Главы МИД Италии и Германии обсудили украинский кризис

Украинский кризис находился в центре внимания состоявшихся в Риме переговоров между главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и министром иностранных дел ФРГ Анналеной... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:36

2022-01-10T15:36

2022-01-10T15:58

в мире

украина

мид италии

мид германии

луиджи ди майо

анналена бербок

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РИМ, 10 янв – РИА Новости. Украинский кризис находился в центре внимания состоявшихся в Риме переговоров между главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, которая прибыла в понедельник в Рим с первым официальным визитом."Темы Украины, Европы, кризиса между Россией и Украиной находились в центре нашей беседы сегодня утром, в том числе в виду предстоящих серьезных дискуссий с Москвой, в которых мы будем принимать участие с союзниками и партнерами", - сообщил журналистам по окончании встречи Ди Майо.Глава МИД Италии подчеркнул также, что отношения между Италией и Германией в настоящее время "созрели для того, чтобы превратить эту продолжительную дружбу в стратегическое партнерство"."Что касается Европы, то мы оба с большим интересом относимся к полугодию французского председательствования в Совете Евросоюза, которое будет в момент крупных изменений для ЕС. Мы сконцентрировали свое внимание на вызовах "зеленого" перехода и климатических изменений, которые входят в число приоритетов Италии и Германии", - указал Ди Майо.В свою очередь, Бербок подчеркнула, что Германия также поддерживает Италию по острой миграционной проблеме."Не только климат и энергетика, по вопросу о беженцах мы тоже находимся на одной стороне. Мы не хотим смириться с тем, что люди погибают в Средиземном море. Мы должны активно работать вместе по вопросу о внешних границах ЕС и в целях общей политики по предоставлению убежища. Статус-кво неприемлем", - заявила глава МИД ФРГ.

https://ria.ru/20220110/ukraina-1767180455.html

https://ria.ru/20220107/ukraina-1766815380.html

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в мире, украина, мид италии, мид германии, луиджи ди майо, анналена бербок