15:36 10.01.2022 (обновлено: 15:58 10.01.2022)
Главы МИД Италии и Германии обсудили украинский кризис
Главы МИД Италии Ди Майо и Германии Бербок обсудили в Риме украинский кризис
© REUTERS / Alexander ErmochenkoБоец ЛНР на линии соприкосновения в поселке Фрунзе Луганской области
Боец ЛНР на линии соприкосновения в поселке Фрунзе Луганской области
РИМ, 10 янв – РИА Новости. Украинский кризис находился в центре внимания состоявшихся в Риме переговоров между главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, которая прибыла в понедельник в Рим с первым официальным визитом.
"Темы Украины, Европы, кризиса между Россией и Украиной находились в центре нашей беседы сегодня утром, в том числе в виду предстоящих серьезных дискуссий с Москвой, в которых мы будем принимать участие с союзниками и партнерами", - сообщил журналистам по окончании встречи Ди Майо.
Глава МИД Италии подчеркнул также, что отношения между Италией и Германией в настоящее время "созрели для того, чтобы превратить эту продолжительную дружбу в стратегическое партнерство".
"Что касается Европы, то мы оба с большим интересом относимся к полугодию французского председательствования в Совете Евросоюза, которое будет в момент крупных изменений для ЕС. Мы сконцентрировали свое внимание на вызовах "зеленого" перехода и климатических изменений, которые входят в число приоритетов Италии и Германии", - указал Ди Майо.
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В свою очередь, Бербок подчеркнула, что Германия также поддерживает Италию по острой миграционной проблеме.
"Не только климат и энергетика, по вопросу о беженцах мы тоже находимся на одной стороне. Мы не хотим смириться с тем, что люди погибают в Средиземном море. Мы должны активно работать вместе по вопросу о внешних границах ЕС и в целях общей политики по предоставлению убежища. Статус-кво неприемлем", - заявила глава МИД ФРГ.