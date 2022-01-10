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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767205124.html
Ученые создали молекулу, способную защитить от коронавируса
Ученые создали молекулу, способную защитить от коронавируса - РИА Новости, 10.01.2022
Ученые создали молекулу, способную защитить от коронавируса
Исследователи из Хельсинского университета разработали молекулу, которая может обеспечить краткосрочную защиту от коронавируса, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:46
2022-01-10T17:46
распространение коронавируса
общество
финляндия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Исследователи из Хельсинского университета разработали молекулу, которая может обеспечить краткосрочную защиту от коронавируса, сообщается на официальном сайте университета."Культивирование клеток и исследования на животных показывают, что новая молекула TriSb92, разработанная исследователями, защищает от коронавирусной инфекции не менее восьми часов даже в случаях высокого риска заражения. В отличие от защиты, которую обеспечивает вакцина, действие TriSb92 начинается сразу после её введения",- отмечается на сайте университета.Один из авторов исследования Анна Мякеля пояснила, что данная молекула защитила от коронавируса получивших её через нос мышей, в то время как другие мыши были заражены.Мякеля заявила, что TriSb92 может подавлять способность инфицировать всех известных штаммов коронавируса, включая "омикрон". При этом отмечается, что молекула не конкурирует с вакциной, а является дополнением к ней.По данным национального института здоровья и благосостояния Финляндии, с начала эпидемии в Финляндии было выявлено свыше 328 тысяч случаев заражения коронавирусом и 1656 летальных исходов.
https://ria.ru/20220110/voz-1767200026.html
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общество, финляндия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:46 10.01.2022
 
Ученые создали молекулу, способную защитить от коронавируса

Финские ученые создали молекулу, способную на некоторое время защитить от коронавируса

© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкУченые
Ученые - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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Ученые
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Исследователи из Хельсинского университета разработали молекулу, которая может обеспечить краткосрочную защиту от коронавируса, сообщается на официальном сайте университета.
"Культивирование клеток и исследования на животных показывают, что новая молекула TriSb92, разработанная исследователями, защищает от коронавирусной инфекции не менее восьми часов даже в случаях высокого риска заражения. В отличие от защиты, которую обеспечивает вакцина, действие TriSb92 начинается сразу после её введения",- отмечается на сайте университета.
Один из авторов исследования Анна Мякеля пояснила, что данная молекула защитила от коронавируса получивших её через нос мышей, в то время как другие мыши были заражены.
Мякеля заявила, что TriSb92 может подавлять способность инфицировать всех известных штаммов коронавируса, включая "омикрон". При этом отмечается, что молекула не конкурирует с вакциной, а является дополнением к ней.
По данным национального института здоровья и благосостояния Финляндии, с начала эпидемии в Финляндии было выявлено свыше 328 тысяч случаев заражения коронавирусом и 1656 летальных исходов.
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