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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767188282.html
Вечорко заявил об отсутствии роста числа заболевших COVID-19 в Москве
Вечорко заявил об отсутствии роста числа заболевших COVID-19 в Москве - РИА Новости, 10.01.2022
Вечорко заявил об отсутствии роста числа заболевших COVID-19 в Москве
Пока роста числа заболевших коронавирусом в Москве не наблюдается, сообщил в своем Telegram-канале главный врач городской клинической больнице №15 имени... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:04
2022-01-10T16:04
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пока роста числа заболевших коронавирусом в Москве не наблюдается, сообщил в своем Telegram-канале главный врач городской клинической больнице №15 имени Филатова Валерий Вечорко."Первый рабочий день после праздников начинаем с еженедельной сводки работы. А были ли праздники у медицинских работников? И да, и нет. Работа у нас не прекращалась ни на минуту. Пока роста заболевших не наблюдается, но "омикрон" уже зафиксирован в России. Причём у тех, кто не выезжал за границу", - написал Вечорко.Он отметил, что ситуация может измениться в любой момент, а вакцинация пока остаётся единственным эффективным способом борьбы с инфекцией.
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общество, москва, здоровье - общество, telegram (приложение), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
16:04 10.01.2022
 
Вечорко заявил об отсутствии роста числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач Вечорко: роста числа заболевших COVID-19 в Москве пока не наблюдается

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пока роста числа заболевших коронавирусом в Москве не наблюдается, сообщил в своем Telegram-канале главный врач городской клинической больнице №15 имени Филатова Валерий Вечорко.
"Первый рабочий день после праздников начинаем с еженедельной сводки работы. А были ли праздники у медицинских работников? И да, и нет. Работа у нас не прекращалась ни на минуту. Пока роста заболевших не наблюдается, но "омикрон" уже зафиксирован в России. Причём у тех, кто не выезжал за границу", - написал Вечорко.
Он отметил, что ситуация может измениться в любой момент, а вакцинация пока остаётся единственным эффективным способом борьбы с инфекцией.
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