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Вечорко заявил об отсутствии роста числа заболевших COVID-19 в Москве
Вечорко заявил об отсутствии роста числа заболевших COVID-19 в Москве - РИА Новости, 10.01.2022
Вечорко заявил об отсутствии роста числа заболевших COVID-19 в Москве
Пока роста числа заболевших коронавирусом в Москве не наблюдается, сообщил в своем Telegram-канале главный врач городской клинической больнице №15 имени... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:04
2022-01-10T16:04
2022-01-10T16:04
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пока роста числа заболевших коронавирусом в Москве не наблюдается, сообщил в своем Telegram-канале главный врач городской клинической больнице №15 имени Филатова Валерий Вечорко."Первый рабочий день после праздников начинаем с еженедельной сводки работы. А были ли праздники у медицинских работников? И да, и нет. Работа у нас не прекращалась ни на минуту. Пока роста заболевших не наблюдается, но "омикрон" уже зафиксирован в России. Причём у тех, кто не выезжал за границу", - написал Вечорко.Он отметил, что ситуация может измениться в любой момент, а вакцинация пока остаётся единственным эффективным способом борьбы с инфекцией.
https://ria.ru/20211224/vaktsinatsiya-1765279113.html
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Вечорко заявил об отсутствии роста числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач Вечорко: роста числа заболевших COVID-19 в Москве пока не наблюдается