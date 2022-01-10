https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767134646.html
Хорватия ужесточила меры против COVID-19
Хорватия ужесточила меры против COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022
Хорватия ужесточила меры против COVID-19
Национальный штаб гражданской защиты Хорватии из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточил ограничительные меры, они вступили в силу в понедельник. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:39
2022-01-10T11:39
2022-01-10T11:54
распространение коронавируса
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хорватия
коронавирус covid-19
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БЕЛГРАД, 10 янв — РИА Новости. Национальный штаб гражданской защиты Хорватии из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточил ограничительные меры, они вступили в силу в понедельник.В последние недели прирост числа инфицированных в Хорватии увеличивался вдвое и более за семь дней."Запрещаются массовые собрания и мероприятия на открытом пространстве с участием более 50 человек (ранее до 100. — Прим. ред.) В собраниях при наличии ковид-сертификатов у участников с разрешения региональных кризисных штабов могут участвовать до 200 человек", — приводит МВД решение штаба.Мероприятия в закрытых помещениях ограничиваются 25 участниками вместо 50, с ковид-сертификатами и при разрешении местных штабов — до 100 человек.Допустимое число зрителей на спортивных мероприятиях сокращено с 40% до 20% мест. Ношение маски обязательно на всех официальных и культурных мероприятиях вне зависимости от наличия ковид-сертификата.
https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766984184.html
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в мире, хорватия, коронавирус covid-19
11:39 10.01.2022 (обновлено: 11:54 10.01.2022)
Хорватия ужесточила меры против COVID-19
Хорватия ужесточила ограничительные меры против COVID-19 из-за роста заболеваемости
БЕЛГРАД, 10 янв — РИА Новости. Национальный штаб гражданской защиты Хорватии из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточил ограничительные меры, они вступили в силу в понедельник.
В последние недели прирост числа инфицированных в Хорватии
увеличивался вдвое и более за семь дней.
"Запрещаются массовые собрания и мероприятия на открытом пространстве с участием более 50 человек (ранее до 100. — Прим. ред.) В собраниях при наличии ковид-сертификатов у участников с разрешения региональных кризисных штабов могут участвовать до 200 человек", — приводит МВД решение штаба.
Мероприятия в закрытых помещениях ограничиваются 25 участниками вместо 50, с ковид-сертификатами и при разрешении местных штабов — до 100 человек.
Допустимое число зрителей на спортивных мероприятиях сокращено с 40% до 20% мест. Ношение маски обязательно на всех официальных и культурных мероприятиях вне зависимости от наличия ковид-сертификата.