https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767134646.html

Хорватия ужесточила меры против COVID-19

Хорватия ужесточила меры против COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022

Хорватия ужесточила меры против COVID-19

Национальный штаб гражданской защиты Хорватии из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточил ограничительные меры, они вступили в силу в понедельник. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:39

2022-01-10T11:39

2022-01-10T11:54

распространение коронавируса

в мире

хорватия

коронавирус covid-19

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БЕЛГРАД, 10 янв — РИА Новости. Национальный штаб гражданской защиты Хорватии из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточил ограничительные меры, они вступили в силу в понедельник.В последние недели прирост числа инфицированных в Хорватии увеличивался вдвое и более за семь дней."Запрещаются массовые собрания и мероприятия на открытом пространстве с участием более 50 человек (ранее до 100. — Прим. ред.) В собраниях при наличии ковид-сертификатов у участников с разрешения региональных кризисных штабов могут участвовать до 200 человек", — приводит МВД решение штаба.Мероприятия в закрытых помещениях ограничиваются 25 участниками вместо 50, с ковид-сертификатами и при разрешении местных штабов — до 100 человек.Допустимое число зрителей на спортивных мероприятиях сокращено с 40% до 20% мест. Ношение маски обязательно на всех официальных и культурных мероприятиях вне зависимости от наличия ковид-сертификата.

https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766984184.html

https://ria.ru/20220109/omikron-1767073859.html

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в мире, хорватия, коронавирус covid-19