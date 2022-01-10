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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767132332.html
В России за сутки зафиксировали 15 830 случаев COVID-19
В России за сутки зафиксировали 15 830 случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022
В России за сутки зафиксировали 15 830 случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили почти 16 тысяч случаев COVID-19 — на уровне середины июня, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:33
2022-01-10T13:52
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили почти 16 тысяч случаев COVID-19 — на уровне середины июня, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 830 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2238 (14,1 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 16 246 инфицированных, темп прироста, как и днем ранее, составляет 0,15 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 666 679 человек.Умер за день 741 человек (накануне — 763), общее число летальных исходов достигло 316 904. Выписались после лечения 19 890 пациентов, за все время выздоровели 9 706 802.Больше всего заразившихся Москве — 2778 (днем ранее было 3274), Санкт-Петербурге — 1419, Подмосковье — 1197, Свердловской области — 371, Ростовской — 355, Краснодарском крае — 310, Пермском — 304, Алтайском — 285, Челябинской области — 275, Иркутской — 258.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — один заболевший, в Магаданской области и Туве их по десять. На Чукотке новых случаев не было.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20220110/serdtse-1767089538.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:33 10.01.2022 (обновлено: 13:52 10.01.2022)
 
В России за сутки зафиксировали 15 830 случаев COVID-19

За сутки в России зафиксировали 15 830 случаев COVID-19

© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили почти 16 тысяч случаев COVID-19 — на уровне середины июня, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 830 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2238 (14,1 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Медицинский персонал в отделении интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
02:08Распространение коронавируса
Кардиолог назвал последствия COVID-19 для сердца
Накануне зарегистрировали 16 246 инфицированных, темп прироста, как и днем ранее, составляет 0,15 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 666 679 человек.
Умер за день 741 человек (накануне — 763), общее число летальных исходов достигло 316 904. Выписались после лечения 19 890 пациентов, за все время выздоровели 9 706 802.
Больше всего заразившихся Москве — 2778 (днем ранее было 3274), Санкт-Петербурге — 1419, Подмосковье — 1197, Свердловской области — 371, Ростовской — 355, Краснодарском крае — 310, Пермском — 304, Алтайском — 285, Челябинской области — 275, Иркутской — 258.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — один заболевший, в Магаданской области и Туве их по десять. На Чукотке новых случаев не было.
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11:12Сказано в эфире
Россиян предупредили о подъеме заболеваемости COVID-19 после праздников
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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