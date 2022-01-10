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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767132192.html
В Москве выявили 2778 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2778 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.01.2022
В Москве выявили 2778 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2778), Санкт-Петербурге (1419), Подмосковье (1197), сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:33
2022-01-10T11:33
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2778), Санкт-Петербурге (1419), Подмосковье (1197), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2778, 2. Санкт-Петербург - 1419, 3. Московская область - 1197", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Туве - по 10, Ненецком автономном округе - 1.
магаданская область
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 10.01.2022
 
В Москве выявили 2778 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 2778 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2778), Санкт-Петербурге (1419), Подмосковье (1197), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2778, 2. Санкт-Петербург - 1419, 3. Московская область - 1197", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Туве - по 10, Ненецком автономном округе - 1.
 
Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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