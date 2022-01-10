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В Москве выявили 2778 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2778 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.01.2022
В Москве выявили 2778 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2778), Санкт-Петербурге (1419), Подмосковье (1197), сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:33
2022-01-10T11:33
2022-01-10T11:33
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общество
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москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2778), Санкт-Петербурге (1419), Подмосковье (1197), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2778, 2. Санкт-Петербург - 1419, 3. Московская область - 1197", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Туве - по 10, Ненецком автономном округе - 1.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Москве выявили 2778 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2778 новых случаев заражения коронавирусом