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В Москве выявили 2778 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2778 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.01.2022

В Москве выявили 2778 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2778), Санкт-Петербурге (1419), Подмосковье (1197), сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:33

2022-01-10T11:33

2022-01-10T11:33

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2778), Санкт-Петербурге (1419), Подмосковье (1197), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2778, 2. Санкт-Петербург - 1419, 3. Московская область - 1197", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Туве - по 10, Ненецком автономном округе - 1.

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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