https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767131835.html
За сутки в России от COVID-19 умер 741 человек
За сутки в России от COVID-19 умер 741 человек - РИА Новости, 10.01.2022
За сутки в России от COVID-19 умер 741 человек
За сутки в России подтверждена 741 смерть с COVID-19, за все время - 316 904, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:32
2022-01-10T11:32
2022-01-10T11:32
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780341_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_6ed56f82ce190721c94708126bcf2258.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 741 смерть с COVID-19, за все время - 316 904, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 741 смерть... За весь период по России умерло 316 904 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 70 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 62, Подмосковье - 42.
https://ria.ru/20211230/smertnost-1766231667.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780341_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_4a2d4d88b8c70d3b53a75576020ad3c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
За сутки в России от COVID-19 умер 741 человек
За сутки в России зафиксировали 741 смерть от COVID-19