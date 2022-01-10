https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767131835.html

За сутки в России от COVID-19 умер 741 человек

За сутки в России от COVID-19 умер 741 человек - РИА Новости, 10.01.2022

За сутки в России от COVID-19 умер 741 человек

За сутки в России подтверждена 741 смерть с COVID-19, за все время - 316 904, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:32

2022-01-10T11:32

2022-01-10T11:32

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 741 смерть с COVID-19, за все время - 316 904, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 741 смерть... За весь период по России умерло 316 904 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 70 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 62, Подмосковье - 42.

https://ria.ru/20211230/smertnost-1766231667.html

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2022

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