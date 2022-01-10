https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767121607.html

Врио владимирского губернатора Авдеев заразился коронавирусом

Врио владимирского губернатора Авдеев заразился коронавирусом - РИА Новости, 10.01.2022

Врио владимирского губернатора Авдеев заразился коронавирусом

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заболел коронавирусом, он стал первым в 2022 году главой российского региона, РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T10:51

2022-01-10T10:51

2022-01-10T11:19

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РЯЗАНЬ, 10 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заболел коронавирусом, он стал первым в 2022 году главой российского региона, заразившимся COVID."В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID. Болезнь в настоящий момент протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции", - написал Авдеев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он уточнил, что эту неделю будет работать дистанционно, используя режим видеоконференцсвязи."Ещё раз обращаюсь к вам, уважаемые жители Владимирской области! Не думайте, что коронавирус обойдёт вас стороной. Как видите, никто от него не застрахован. Очень вас прошу, найдите время и вакцинируйтесь! И, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности!" - добавил врио губернатора. В пресс-службе Авдеева РИА Новости уточнили, что он вакцинировался летом и "планировал ревакцинацию".

https://ria.ru/20211119/glava-1759827932.html

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