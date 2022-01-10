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Врио владимирского губернатора Авдеев заразился коронавирусом
Врио владимирского губернатора Авдеев заразился коронавирусом - РИА Новости, 10.01.2022
Врио владимирского губернатора Авдеев заразился коронавирусом
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заболел коронавирусом, он стал первым в 2022 году главой российского региона, РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T10:51
2022-01-10T11:19
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общество
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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РЯЗАНЬ, 10 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заболел коронавирусом, он стал первым в 2022 году главой российского региона, заразившимся COVID."В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID. Болезнь в настоящий момент протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции", - написал Авдеев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он уточнил, что эту неделю будет работать дистанционно, используя режим видеоконференцсвязи."Ещё раз обращаюсь к вам, уважаемые жители Владимирской области! Не думайте, что коронавирус обойдёт вас стороной. Как видите, никто от него не застрахован. Очень вас прошу, найдите время и вакцинируйтесь! И, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности!" - добавил врио губернатора. В пресс-службе Авдеева РИА Новости уточнили, что он вакцинировался летом и "планировал ревакцинацию".
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владимирская область, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:51 10.01.2022 (обновлено: 11:19 10.01.2022)
 
Врио владимирского губернатора Авдеев заразился коронавирусом

Врио губернатора Владимирской области Авдеев сообщил о заражении коронавирусом

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ / Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ /
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РЯЗАНЬ, 10 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заболел коронавирусом, он стал первым в 2022 году главой российского региона, заразившимся COVID.
"В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID. Болезнь в настоящий момент протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции", - написал Авдеев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он уточнил, что эту неделю будет работать дистанционно, используя режим видеоконференцсвязи.
"Ещё раз обращаюсь к вам, уважаемые жители Владимирской области! Не думайте, что коронавирус обойдёт вас стороной. Как видите, никто от него не застрахован. Очень вас прошу, найдите время и вакцинируйтесь! И, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности!" - добавил врио губернатора. В пресс-службе Авдеева РИА Новости уточнили, что он вакцинировался летом и "планировал ревакцинацию".
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