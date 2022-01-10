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Новый контакт Путина и Байдена не прорабатывается, заявил Рябков

Новый контакт Путина и Байдена не прорабатывается, заявил Рябков - РИА Новости, 10.01.2022

Новый контакт Путина и Байдена не прорабатывается, заявил Рябков

Новый контакт президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не прорабатывается, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:36

2022-01-10T20:36

2022-01-10T20:42

в мире

сша

владимир путин

джо байден

сергей рябков

россия

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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. Новый контакт президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не прорабатывается, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."В отношении телефонного разговора лидеров нет. На данный момент контакт на высшем уровне, насколько я знаю, если за сегодняшний дней что-то не случилось иного, не прорабатывается", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции.

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, россия