https://ria.ru/20220110/kompozitsiya-1767095717.html

Композиция из фильма о Бонде "Не время умирать" завоевала "Золотой глобус"

Композиция из фильма о Бонде "Не время умирать" завоевала "Золотой глобус" - РИА Новости, 10.01.2022

Композиция из фильма о Бонде "Не время умирать" завоевала "Золотой глобус"

Композиция No Time To Die певицы Билли Айлиш для последнего фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде "Не время умирать" завоевала награду Ассоциации иностранной РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T06:34

2022-01-10T06:34

2022-01-10T06:34

культура

джеймс бонд

билли айлиш

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Композиция No Time To Die певицы Билли Айлиш для последнего фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде "Не время умирать" завоевала награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) "Золотой глобус", сообщили организаторы."Золотой глобус" за лучшую оригинальную музыку к фильму завоевал немецкий композитор Ганс Зиммер за музыку к фильму "Дюна". Как сообщили организаторы, для композитора это второй "Золотой глобус" в карьере, в 1995 году он получил эту награду за музыку к анимационному фильму "Король лев". Тогда работа также принесла ему награду киноакадемии США "Оскар"."Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и телевидении. 79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA проходит в закрытом режиме и не транслируется по телевидению или онлайн, список победителей организаторы публикуют на сайте и в соцсетях премии.

https://ria.ru/20211007/bond-1753364745.html

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джеймс бонд, билли айлиш