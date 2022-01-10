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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220110/kompozitsiya-1767095717.html
Композиция из фильма о Бонде "Не время умирать" завоевала "Золотой глобус"
Композиция из фильма о Бонде "Не время умирать" завоевала "Золотой глобус" - РИА Новости, 10.01.2022
Композиция из фильма о Бонде "Не время умирать" завоевала "Золотой глобус"
Композиция No Time To Die певицы Билли Айлиш для последнего фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде "Не время умирать" завоевала награду Ассоциации иностранной РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T06:34
2022-01-10T06:34
культура
джеймс бонд
билли айлиш
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Композиция No Time To Die певицы Билли Айлиш для последнего фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде "Не время умирать" завоевала награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) "Золотой глобус", сообщили организаторы."Золотой глобус" за лучшую оригинальную музыку к фильму завоевал немецкий композитор Ганс Зиммер за музыку к фильму "Дюна". Как сообщили организаторы, для композитора это второй "Золотой глобус" в карьере, в 1995 году он получил эту награду за музыку к анимационному фильму "Король лев". Тогда работа также принесла ему награду киноакадемии США "Оскар"."Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и телевидении. 79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA проходит в закрытом режиме и не транслируется по телевидению или онлайн, список победителей организаторы публикуют на сайте и в соцсетях премии.
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джеймс бонд, билли айлиш
06:34 10.01.2022
 
Композиция из фильма о Бонде "Не время умирать" завоевала "Золотой глобус"

Композиция Билли Айлиш из фильма о Бонде "Не время умирать" завоевала "Золотой глобус"

© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)Кадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма Не время умирать
© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)
Кадр из фильма "Не время умирать"
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Композиция No Time To Die певицы Билли Айлиш для последнего фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде "Не время умирать" завоевала награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) "Золотой глобус", сообщили организаторы.
"Золотой глобус" за лучшую оригинальную музыку к фильму завоевал немецкий композитор Ганс Зиммер за музыку к фильму "Дюна". Как сообщили организаторы, для композитора это второй "Золотой глобус" в карьере, в 1995 году он получил эту награду за музыку к анимационному фильму "Король лев". Тогда работа также принесла ему награду киноакадемии США "Оскар".
Кадр из фильма Не время умирать
7 октября 2021, 08:00Культура
"Не время умирать" — кинореквием по бондиане былых времен
"Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и телевидении. 79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA проходит в закрытом режиме и не транслируется по телевидению или онлайн, список победителей организаторы публикуют на сайте и в соцсетях премии.
 
КультураДжеймс БондБилли Айлиш
 
 
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