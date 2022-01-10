https://ria.ru/20220110/komediya-1767095607.html

"Вестсайдская история" получила "Золотой глобус"

"Вестсайдская история" получила "Золотой глобус" - РИА Новости, 10.01.2022

"Вестсайдская история" получила "Золотой глобус"

"Вестсайдская история" Стивена Спилберга получила премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая комедия/мюзикл", объявили организаторы по итогам закрытой... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T06:31

2022-01-10T06:31

2022-01-10T06:31

культура

стивен спилберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762620015_255:0:1745:838_1920x0_80_0_0_cb359e7c56bc21bdb8307f3a2955e051.jpg

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. "Вестсайдская история" Стивена Спилберга получила премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая комедия/мюзикл", объявили организаторы по итогам закрытой церемонии.В этой категории также были представлены фильмы "Не смотрите наверх" Адама Маккея, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, телеадаптация мюзикла Джонатана Ларсона "Тик-так, бум!" и "Сирано".79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или онлайн, список победителей организаторы опубликовали на сайте премии по ее итогам.

https://ria.ru/20211210/video-1762957220.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стивен спилберг