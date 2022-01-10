https://ria.ru/20220110/komediya-1767095607.html
"Вестсайдская история" получила "Золотой глобус"
"Вестсайдская история" получила "Золотой глобус" - РИА Новости, 10.01.2022
"Вестсайдская история" получила "Золотой глобус"
"Вестсайдская история" Стивена Спилберга получила премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая комедия/мюзикл", объявили организаторы по итогам закрытой... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T06:31
2022-01-10T06:31
2022-01-10T06:31
культура
стивен спилберг
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. "Вестсайдская история" Стивена Спилберга получила премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая комедия/мюзикл", объявили организаторы по итогам закрытой церемонии.В этой категории также были представлены фильмы "Не смотрите наверх" Адама Маккея, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, телеадаптация мюзикла Джонатана Ларсона "Тик-так, бум!" и "Сирано".79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или онлайн, список победителей организаторы опубликовали на сайте премии по ее итогам.
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стивен спилберг
"Вестсайдская история" получила "Золотой глобус"
"Вестсайдская история" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая комедия/мюзикл"