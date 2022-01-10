https://ria.ru/20220110/kndr-1767247855.html

США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР

США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР - РИА Новости, 10.01.2022

США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР

Постпреды США, Великобритании, Франции, Ирландии, Албании в СБ ООН, а также примкнувший к ним глава постпредства Японии осудили последний пуск ракеты КНДР. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T23:00

2022-01-10T23:00

2022-01-10T23:45

в мире

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ООН, 10 янв – РИА Новости. Постпреды США, Великобритании, Франции, Ирландии, Албании в СБ ООН, а также примкнувший к ним глава постпредства Японии осудили последний пуск ракеты КНДР."Мы сегодня стоим здесь едины в нашем осуждении последнего запуска ракет КНДР, который обсудит Совет безопасности", - зачитала заявление постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Запуск баллистической ракеты КНДР 5 января является явным нарушением множественных резолюций СБ ООН. Продолжающееся стремление КНДР к обладанию ОМУ (оружием массового уничтожения), а также программа баллистических ракет являются угрозой международному миру и безопасности", - добавила она.По ее словам, эти действия "повышают риск эскалации и просчета и подвергают значительному риску региональную стабильность".США, Великобритания, Франция, Ирландия, Албания в СБ ООН, Япония готовы вступить в дипломатическое взаимодействие с КНДР – теперь Пхеньян должен избрать диалог вместо программы вооружения, говорится в заявлении постпредов указанных стран при ООН.По ее словам, авторы заявления призывают КНДР "воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий, отказаться от своего запрещенного ОМУ и программы баллистических ракет и вступить в предметный диалог в направлении… общей цели – полной денуклеаризации"."Это единственный путь для нас. Чтобы достичь устойчивого мира на Корейском полуострове", - добавила она.Авторы заявления призывают также СБ оставаться единым "в неприятии продолжающихся дестабилизирующих незаконных действий КНДР". "Мы также призываем все страны-члены исполнять свои обязательства в вопросе санкций против КНДР в соответствии с резолюциями СБ ООН", - добавила Томас-Гринфилд.Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР провела в среду испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель". Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.В свою очередь, министр обороны Японии Нобуо Киси выразил мнение, что выпущенная КНДР ракета "является новой и не испытывалась ранее". В связи с ракетным испытанием правительство Японии направило КНДР протест по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.

https://ria.ru/20220105/koreya-1766614263.html

https://ria.ru/20220106/pkhenyan-1766700809.html

https://ria.ru/20220108/prazdnik-1766997888.html

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в мире, сша, кндр (северная корея), совет безопасности оон, япония, оон, нобуо киси