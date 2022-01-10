Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/kndr-1767247855.html
США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР
США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР - РИА Новости, 10.01.2022
США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР
Постпреды США, Великобритании, Франции, Ирландии, Албании в СБ ООН, а также примкнувший к ним глава постпредства Японии осудили последний пуск ракеты КНДР. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T23:00
2022-01-10T23:45
в мире
сша
кндр (северная корея)
совет безопасности оон
япония
оон
нобуо киси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100377/63/1003776344_0:111:960:651_1920x0_80_0_0_3cd0830bba4eeda596f6e8154733f7b3.jpg
ООН, 10 янв – РИА Новости. Постпреды США, Великобритании, Франции, Ирландии, Албании в СБ ООН, а также примкнувший к ним глава постпредства Японии осудили последний пуск ракеты КНДР."Мы сегодня стоим здесь едины в нашем осуждении последнего запуска ракет КНДР, который обсудит Совет безопасности", - зачитала заявление постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Запуск баллистической ракеты КНДР 5 января является явным нарушением множественных резолюций СБ ООН. Продолжающееся стремление КНДР к обладанию ОМУ (оружием массового уничтожения), а также программа баллистических ракет являются угрозой международному миру и безопасности", - добавила она.По ее словам, эти действия "повышают риск эскалации и просчета и подвергают значительному риску региональную стабильность".США, Великобритания, Франция, Ирландия, Албания в СБ ООН, Япония готовы вступить в дипломатическое взаимодействие с КНДР – теперь Пхеньян должен избрать диалог вместо программы вооружения, говорится в заявлении постпредов указанных стран при ООН.По ее словам, авторы заявления призывают КНДР "воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий, отказаться от своего запрещенного ОМУ и программы баллистических ракет и вступить в предметный диалог в направлении… общей цели – полной денуклеаризации"."Это единственный путь для нас. Чтобы достичь устойчивого мира на Корейском полуострове", - добавила она.Авторы заявления призывают также СБ оставаться единым "в неприятии продолжающихся дестабилизирующих незаконных действий КНДР". "Мы также призываем все страны-члены исполнять свои обязательства в вопросе санкций против КНДР в соответствии с резолюциями СБ ООН", - добавила Томас-Гринфилд.Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР провела в среду испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель". Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.В свою очередь, министр обороны Японии Нобуо Киси выразил мнение, что выпущенная КНДР ракета "является новой и не испытывалась ранее". В связи с ракетным испытанием правительство Японии направило КНДР протест по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.
https://ria.ru/20220105/koreya-1766614263.html
https://ria.ru/20220106/pkhenyan-1766700809.html
https://ria.ru/20220108/prazdnik-1766997888.html
сша
кндр (северная корея)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100377/63/1003776344_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_c2a77f802f75e8f0914f66df5864b2c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кндр (северная корея), совет безопасности оон, япония, оон, нобуо киси
23:00 10.01.2022 (обновлено: 23:45 10.01.2022)
 
США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР

США и западные страны в СБ ООН призвали КНДР отказаться от ракетной программы

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Иван Захарченко
Заседание СБ ООН
Читать ria.ru в
ООН, 10 янв – РИА Новости. Постпреды США, Великобритании, Франции, Ирландии, Албании в СБ ООН, а также примкнувший к ним глава постпредства Японии осудили последний пуск ракеты КНДР.
"Мы сегодня стоим здесь едины в нашем осуждении последнего запуска ракет КНДР, который обсудит Совет безопасности", - зачитала заявление постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 10:57
Президент Южной Кореи заявил, что нельзя прекращать диалог с КНДР
"Запуск баллистической ракеты КНДР 5 января является явным нарушением множественных резолюций СБ ООН. Продолжающееся стремление КНДР к обладанию ОМУ (оружием массового уничтожения), а также программа баллистических ракет являются угрозой международному миру и безопасности", - добавила она.
По ее словам, эти действия "повышают риск эскалации и просчета и подвергают значительному риску региональную стабильность".
США, Великобритания, Франция, Ирландия, Албания в СБ ООН, Япония готовы вступить в дипломатическое взаимодействие с КНДР – теперь Пхеньян должен избрать диалог вместо программы вооружения, говорится в заявлении постпредов указанных стран при ООН.
"Наша цель - проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова. С этой целью мы готовы вступить в устойчивое дипломатическое взаимодействие и поддерживать его. Теперь КНДР должна избрать диалог и мир вместо своей незаконной и представляющей угрозу программы вооружений", - зачитала заявление постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
По ее словам, авторы заявления призывают КНДР "воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий, отказаться от своего запрещенного ОМУ и программы баллистических ракет и вступить в предметный диалог в направлении… общей цели – полной денуклеаризации".
"Это единственный путь для нас. Чтобы достичь устойчивого мира на Корейском полуострове", - добавила она.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 09:07
Представители США и Японии обсудили последний ракетный запуск Пхеньяна
Авторы заявления призывают также СБ оставаться единым "в неприятии продолжающихся дестабилизирующих незаконных действий КНДР". "Мы также призываем все страны-члены исполнять свои обязательства в вопросе санкций против КНДР в соответствии с резолюциями СБ ООН", - добавила Томас-Гринфилд.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР провела в среду испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель". Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.
В свою очередь, министр обороны Японии Нобуо Киси выразил мнение, что выпущенная КНДР ракета "является новой и не испытывалась ранее". В связи с ракетным испытанием правительство Японии направило КНДР протест по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 21:37
Эксперт: день рождения Ким Чен Ына может стать государственным праздником
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)Совет Безопасности ООНЯпонияООННобуо Киси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношении с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
23:13Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
23:07Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией
23:00США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР
Лента новостейМолния
СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношении с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с РоссиейНа юго-востоке Москвы нашли пропавшего подросткаПереговоры России и США прошли на равных, заявил КосачевГосдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с РоссиейСША и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР