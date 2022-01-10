https://ria.ru/20220110/klimat-1767178673.html

Европейские ученые назвали прошедший год одним из самых теплых в истории

Европейские ученые назвали прошедший год одним из самых теплых в истории - РИА Новости, 10.01.2022

Европейские ученые назвали прошедший год одним из самых теплых в истории

Прошедший год вошел в семерку самых теплых на планете за историю наблюдений на фоне продолжающегося роста концентрации СО2 и метана в атмосфере, говорится в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:09

2022-01-10T15:09

2022-01-10T15:09

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756662442_59:0:1862:1014_1920x0_80_0_0_03e26a7a4b20dfa2778b0881d3a6347d.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Прошедший год вошел в семерку самых теплых на планете за историю наблюдений на фоне продолжающегося роста концентрации СО2 и метана в атмосфере, говорится в сообщении европейского проекта Copernicus Climate Change Service.По данным ученых, среднегодовая температура в 2021 году была на 0,3 градуса по Цельсию выше температуры базового периода 1991-2020 годов и на 1,1-1,2 градуса выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов. При этом последние семь лет (2015-2021) были самыми теплыми за всю историю наблюдений с явным отрывом, рекордсменами остаются 2016 и 2020 годы."Проект ЕС Copernicus Climate Change Service объявил, что прошедший 2021 год стал седьмым среди самых теплых годов на планете… Тем временем глобальные концентрации углекислого газа и – очень существенно – метана продолжали расти", - говорится в сообщении.Уточняется, что концентрация СО2 в атмосфере достигла среднегодового глобального показателя в 414 частей на миллион, а концентрация CH4 - рекордного уровня в 1876 частей на миллион. Выбросы углекислого газа в результате лесных пожаров во всем мире составили 1850 мегатонн против 1750 мегатонн в 2020 году, значительный вклад в эту цифру внесли пожары в Сибири.

https://ria.ru/20211228/klimat-1765751476.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука