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Европейские ученые назвали прошедший год одним из самых теплых в истории
Европейские ученые назвали прошедший год одним из самых теплых в истории - РИА Новости, 10.01.2022
Европейские ученые назвали прошедший год одним из самых теплых в истории
Прошедший год вошел в семерку самых теплых на планете за историю наблюдений на фоне продолжающегося роста концентрации СО2 и метана в атмосфере, говорится в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:09
2022-01-10T15:09
космос - риа наука
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Прошедший год вошел в семерку самых теплых на планете за историю наблюдений на фоне продолжающегося роста концентрации СО2 и метана в атмосфере, говорится в сообщении европейского проекта Copernicus Climate Change Service.По данным ученых, среднегодовая температура в 2021 году была на 0,3 градуса по Цельсию выше температуры базового периода 1991-2020 годов и на 1,1-1,2 градуса выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов. При этом последние семь лет (2015-2021) были самыми теплыми за всю историю наблюдений с явным отрывом, рекордсменами остаются 2016 и 2020 годы."Проект ЕС Copernicus Climate Change Service объявил, что прошедший 2021 год стал седьмым среди самых теплых годов на планете… Тем временем глобальные концентрации углекислого газа и – очень существенно – метана продолжали расти", - говорится в сообщении.Уточняется, что концентрация СО2 в атмосфере достигла среднегодового глобального показателя в 414 частей на миллион, а концентрация CH4 - рекордного уровня в 1876 частей на миллион. Выбросы углекислого газа в результате лесных пожаров во всем мире составили 1850 мегатонн против 1750 мегатонн в 2020 году, значительный вклад в эту цифру внесли пожары в Сибири.
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космос - риа наука
15:09 10.01.2022
 
Европейские ученые назвали прошедший год одним из самых теплых в истории

Европейские ученые: прошедший 2021 год вошел в семерку самых теплых на Земле

© Pixabay LicenseГлобальная катастрофа
Глобальная катастрофа
© Pixabay License
Глобальная катастрофа
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Прошедший год вошел в семерку самых теплых на планете за историю наблюдений на фоне продолжающегося роста концентрации СО2 и метана в атмосфере, говорится в сообщении европейского проекта Copernicus Climate Change Service.
По данным ученых, среднегодовая температура в 2021 году была на 0,3 градуса по Цельсию выше температуры базового периода 1991-2020 годов и на 1,1-1,2 градуса выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов. При этом последние семь лет (2015-2021) были самыми теплыми за всю историю наблюдений с явным отрывом, рекордсменами остаются 2016 и 2020 годы.
"Проект ЕС Copernicus Climate Change Service объявил, что прошедший 2021 год стал седьмым среди самых теплых годов на планете… Тем временем глобальные концентрации углекислого газа и – очень существенно – метана продолжали расти", - говорится в сообщении.
Уточняется, что концентрация СО2 в атмосфере достигла среднегодового глобального показателя в 414 частей на миллион, а концентрация CH4 - рекордного уровня в 1876 частей на миллион. Выбросы углекислого газа в результате лесных пожаров во всем мире составили 1850 мегатонн против 1750 мегатонн в 2020 году, значительный вклад в эту цифру внесли пожары в Сибири.
Советник президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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