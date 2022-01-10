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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220110/kitay-1767142063.html
Объем производства бытовой техники в Китае вырос в январе-ноябре 2021 года
Объем производства бытовой техники в Китае вырос в январе-ноябре 2021 года - РИА Новости, 10.01.2022
Объем производства бытовой техники в Китае вырос в январе-ноябре 2021 года
За первые 11 месяцев 2021 года в Китае наблюдался стабильный рост объема производства бытовой техники, свидетельствуют данные министерства промышленности и... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:28
2022-01-10T12:28
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 10 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые 11 месяцев 2021 года в Китае наблюдался стабильный рост объема производства бытовой техники, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.За указанный период производство кондиционеров и стиральных машин в стране составило 197,41 миллиона и 78,33 миллиона единиц соответственно, увеличившись на 11,4% и 11,1% в годовом исчислении.В то же время китайские производители холодильников снизили производство на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 82,53 миллиона единиц, заявили в ведомстве.Согласно данным, только в ноябре прошлого года объем выпуска холодильников в Китае составил 16,63 миллиона единиц, увеличившись на 3,7% в годовом выражении, а объем производства стиральных машин в ноябре снизился на 1,5% в годовом исчислении до 8,44 миллиона единиц.
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китай
12:28 10.01.2022
 

Объем производства бытовой техники в Китае вырос в январе-ноябре 2021 года

© AFP 2021 / Frederic J. BrownПокупатели в магазине бытовой техники в Чжэнчжоу
Покупатели в магазине бытовой техники в Чжэнчжоу - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / Frederic J. Brown
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые 11 месяцев 2021 года в Китае наблюдался стабильный рост объема производства бытовой техники, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.
За указанный период производство кондиционеров и стиральных машин в стране составило 197,41 миллиона и 78,33 миллиона единиц соответственно, увеличившись на 11,4% и 11,1% в годовом исчислении.
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В то же время китайские производители холодильников снизили производство на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 82,53 миллиона единиц, заявили в ведомстве.
Согласно данным, только в ноябре прошлого года объем выпуска холодильников в Китае составил 16,63 миллиона единиц, увеличившись на 3,7% в годовом выражении, а объем производства стиральных машин в ноябре снизился на 1,5% в годовом исчислении до 8,44 миллиона единиц.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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