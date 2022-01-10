https://ria.ru/20220110/kitay-1767142063.html

Объем производства бытовой техники в Китае вырос в январе-ноябре 2021 года

Объем производства бытовой техники в Китае вырос в январе-ноябре 2021 года - РИА Новости, 10.01.2022

Объем производства бытовой техники в Китае вырос в январе-ноябре 2021 года

За первые 11 месяцев 2021 года в Китае наблюдался стабильный рост объема производства бытовой техники, свидетельствуют данные министерства промышленности и... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:28

2022-01-10T12:28

2022-01-10T12:28

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МОСКВА, 10 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые 11 месяцев 2021 года в Китае наблюдался стабильный рост объема производства бытовой техники, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.За указанный период производство кондиционеров и стиральных машин в стране составило 197,41 миллиона и 78,33 миллиона единиц соответственно, увеличившись на 11,4% и 11,1% в годовом исчислении.В то же время китайские производители холодильников снизили производство на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 82,53 миллиона единиц, заявили в ведомстве.Согласно данным, только в ноябре прошлого года объем выпуска холодильников в Китае составил 16,63 миллиона единиц, увеличившись на 3,7% в годовом выражении, а объем производства стиральных машин в ноябре снизился на 1,5% в годовом исчислении до 8,44 миллиона единиц.

https://ria.ru/20211229/kitay-1766054462.html

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