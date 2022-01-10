16:25 10.01.2022 (обновлено: 18:24 10.01.2022)
Киргизский музыкант, задержанный в Казахстане, вернулся на родину
Киргизский музыкант Рузахунов, задержанный в Казахстане, вернулся на родину
© Sputnik / Табылды КадырбековВикрам Рузахунов после возвращения из Казахстана в Бишкек. 10 января 2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Викрам Рузахунов после возвращения из Казахстана в Бишкек. 10 января 2022
БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, ранее задержанный казахстанскими силовиками по подозрению в участии в беспорядках, вернулся в Киргизию, сообщил РИА Новости источник из его окружения.
"Да, он уже приехал в Кыргызстан, но мы пока с ним не виделись", - заявил собеседник агентства. Киргизские СМИ сообщают, что Рузахунов пересек границу через контрольно-пропускной пункт Ак-Жол в 30 километрах от Бишкека. Общаться с прессой освобожденный музыкант не стал - автомобиль с Рузахуновым проехал мимо ожидавших журналистов. Куда повезли артиста, пока неизвестно.
Ранее казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что он якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах. При этом на интервьюируемом явно виднелись следы недавних побоев. В Бишкеке в задержанном опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты. Глава спецслужб Киргизии официально заявил, что Рузахунов не является террористом. МИД республики направил ноту Казахстану призвал и немедленно освободить артиста. В понедельник госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что Рузахунов освобожден и отправляется в Бишкек.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.