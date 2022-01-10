https://ria.ru/20220110/kirgiziya-1767192263.html

Киргизский музыкант, задержанный в Казахстане, вернулся на родину

Киргизский музыкант, задержанный в Казахстане, вернулся на родину - РИА Новости, 10.01.2022

Киргизский музыкант, задержанный в Казахстане, вернулся на родину

Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, ранее задержанный казахстанскими силовиками по подозрению в участии в беспорядках, вернулся в Киргизию, сообщил РИА... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T16:25

2022-01-10T16:25

2022-01-10T18:24

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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, ранее задержанный казахстанскими силовиками по подозрению в участии в беспорядках, вернулся в Киргизию, сообщил РИА Новости источник из его окружения."Да, он уже приехал в Кыргызстан, но мы пока с ним не виделись", - заявил собеседник агентства. Киргизские СМИ сообщают, что Рузахунов пересек границу через контрольно-пропускной пункт Ак-Жол в 30 километрах от Бишкека. Общаться с прессой освобожденный музыкант не стал - автомобиль с Рузахуновым проехал мимо ожидавших журналистов. Куда повезли артиста, пока неизвестно.Ранее казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что он якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах. При этом на интервьюируемом явно виднелись следы недавних побоев. В Бишкеке в задержанном опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты. Глава спецслужб Киргизии официально заявил, что Рузахунов не является террористом. МИД республики направил ноту Казахстану призвал и немедленно освободить артиста. В понедельник госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что Рузахунов освобожден и отправляется в Бишкек.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/kirgiziya-1767051847.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767108245.html

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в мире, казахстан, киргизия