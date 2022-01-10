https://ria.ru/20220110/kipr-1767186574.html

Новые требования о заселении в отели Кипра не касаются иностранцев

Новые требования о заселении в отели Кипра не касаются иностранцев - РИА Новости, 10.01.2022

Новые требования о заселении в отели Кипра не касаются иностранцев

Требование о заселении в отели Кипра привитых касается только местных граждан, но не иностранцев, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T16:48

2022-01-10T16:48

2022-01-10T16:48

туризм

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Требование о заселении в отели Кипра привитых касается только местных граждан, но не иностранцев, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В туристическом протоколе Кипра, обновленном 6 января, нет никаких указаний и ссылок на распространение данного требования на иностранных граждан, прибывающих на остров", — сообщила Ломидзе. Она отметила, что непривитые путешественники, сдав все необходимые тесты на COVID-19, по-прежнему могут въезжать в страну и заселяться в отели. Эту информацию, как указала Ломидзе, подтвердили в министерстве туризма Кипра."Все российские туристы заселяются в отели на основании Cyprus Flight Pass. С восьмого дня пребывания на Кипре, не считая дня прилета, для посещения общественных мест необходимо предъявить Safepass. Его аналогом выступает EU Digital COVID-19 сертификат или его эквивалент", — пояснила она.Однако, как отметила Ломидзе, пока неясно, что нужно делать невакцинированным туристам для получения Safepass. Она также обратила внимание, что в отношении срока действия прививочных сертификатов появилось важное изменение. "Согласно обновленным правилам, сертификат о вакцинации на Кипре считается просроченным, если с момента окончания полного курса иммунизации прошло семь месяцев", — указала глава ассоциации."Въехать на Кипр с российским сертификатом о полной вакцинации "Спутником V" старше семи месяцев и заселиться в отель по-прежнему можно. Но привитым российским туристам, которым нужен Safepass и у которых с момента полной иммунизации прошло более семи месяцев, на восьмой день пребывания на Кипре для перемещения в пределах пункта назначения все равно требуется ПЦР-тест не старше 72 часов или экспресс-тест на антиген", — заключила Ломидзе.

https://ria.ru/20211107/kipr-1757497932.html

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