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Туризм
https://ria.ru/20220110/kipr-1767186574.html
Новые требования о заселении в отели Кипра не касаются иностранцев
Новые требования о заселении в отели Кипра не касаются иностранцев - РИА Новости, 10.01.2022
Новые требования о заселении в отели Кипра не касаются иностранцев
Требование о заселении в отели Кипра привитых касается только местных граждан, но не иностранцев, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:48
2022-01-10T16:48
туризм
кипр
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
отели
туризм
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Требование о заселении в отели Кипра привитых касается только местных граждан, но не иностранцев, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В туристическом протоколе Кипра, обновленном 6 января, нет никаких указаний и ссылок на распространение данного требования на иностранных граждан, прибывающих на остров", — сообщила Ломидзе. Она отметила, что непривитые путешественники, сдав все необходимые тесты на COVID-19, по-прежнему могут въезжать в страну и заселяться в отели. Эту информацию, как указала Ломидзе, подтвердили в министерстве туризма Кипра."Все российские туристы заселяются в отели на основании Cyprus Flight Pass. С восьмого дня пребывания на Кипре, не считая дня прилета, для посещения общественных мест необходимо предъявить Safepass. Его аналогом выступает EU Digital COVID-19 сертификат или его эквивалент", — пояснила она.Однако, как отметила Ломидзе, пока неясно, что нужно делать невакцинированным туристам для получения Safepass. Она также обратила внимание, что в отношении срока действия прививочных сертификатов появилось важное изменение. "Согласно обновленным правилам, сертификат о вакцинации на Кипре считается просроченным, если с момента окончания полного курса иммунизации прошло семь месяцев", — указала глава ассоциации."Въехать на Кипр с российским сертификатом о полной вакцинации "Спутником V" старше семи месяцев и заселиться в отель по-прежнему можно. Но привитым российским туристам, которым нужен Safepass и у которых с момента полной иммунизации прошло более семи месяцев, на восьмой день пребывания на Кипре для перемещения в пределах пункта назначения все равно требуется ПЦР-тест не старше 72 часов или экспресс-тест на антиген", — заключила Ломидзе.
https://ria.ru/20211107/kipr-1757497932.html
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кипр, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, отели, туризм, вакцина "спутник v", сертификат о вакцинации
16:48 10.01.2022
 
Новые требования о заселении в отели Кипра не касаются иностранцев

АТОР: требования о заселении в отели Кипра только привитых не касаются иностранцев

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на смотровой площадке города Протарас на Кипре
Туристы на смотровой площадке города Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Требование о заселении в отели Кипра привитых касается только местных граждан, но не иностранцев, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В туристическом протоколе Кипра, обновленном 6 января, нет никаких указаний и ссылок на распространение данного требования на иностранных граждан, прибывающих на остров", — сообщила Ломидзе.
Она отметила, что непривитые путешественники, сдав все необходимые тесты на COVID-19, по-прежнему могут въезжать в страну и заселяться в отели. Эту информацию, как указала Ломидзе, подтвердили в министерстве туризма Кипра.
"Все российские туристы заселяются в отели на основании Cyprus Flight Pass. С восьмого дня пребывания на Кипре, не считая дня прилета, для посещения общественных мест необходимо предъявить Safepass. Его аналогом выступает EU Digital COVID-19 сертификат или его эквивалент", — пояснила она.
Однако, как отметила Ломидзе, пока неясно, что нужно делать невакцинированным туристам для получения Safepass.
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Она также обратила внимание, что в отношении срока действия прививочных сертификатов появилось важное изменение. "Согласно обновленным правилам, сертификат о вакцинации на Кипре считается просроченным, если с момента окончания полного курса иммунизации прошло семь месяцев", — указала глава ассоциации.
"Въехать на Кипр с российским сертификатом о полной вакцинации "Спутником V" старше семи месяцев и заселиться в отель по-прежнему можно. Но привитым российским туристам, которым нужен Safepass и у которых с момента полной иммунизации прошло более семи месяцев, на восьмой день пребывания на Кипре для перемещения в пределах пункта назначения все равно требуется ПЦР-тест не старше 72 часов или экспресс-тест на антиген", — заключила Ломидзе.
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