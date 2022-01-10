https://ria.ru/20220110/kipr-1767157243.html

Власти Кипра обновили правила въезда в страну для туристов

Власти Кипра обновили правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 10.01.2022

Власти Кипра обновили правила въезда в страну для туристов

Власти Кипра обновили антиковидные меры и увеличили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус для путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T09:20

2022-01-10T09:20

2022-01-10T16:32

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Власти Кипра обновили антиковидные меры и увеличили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус для путешественников, сообщает АТОР.По обновленному туристическому протоколу, до 31 января 2022 года все прибывающие пассажиры в возрасте от 12 лет и старше, независимо от прививочного статуса, должны сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета.Таким образом, время для анализа продлевается на сутки, так как в последнюю неделю его нужно было сдать не ранее, чем за 48 часов до отправления.Другие правила остались без изменений: все путешественники старше 12 лет, включая привитых или переболевших COVID-19, в аэропорту должны сделать ПЦР-тест. Он стоит 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в воздушной гавани Пафоса. Результаты появятся на спецсайте через три часа.Отказавшиеся от тестирования отправятся на двухнедельный карантин, который может быть сокращен при условии сдачи отрицательного анализа на седьмой день.Еще по истечении 72 часов после прибытия авиапассажиры должны сделать экспресс-тест на антиген. Исключения сделаны для получивших бустерную дозу прививки гостей (среди россиян — для прошедших ревакцинацию "Спутником V"). Также все путешественники обязаны заполнить форму CyprusFlightPass.До 31 января 2021 года в стране запрещены массовые мероприятия, собрания, демонстрации, шествия, концерты, фестивали.

https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html

https://ria.ru/20211227/derbent-1765203759.html

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пафос, кипр, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), ларнаки, коронавирус covid-19