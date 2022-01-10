https://ria.ru/20220110/kidman-1767096142.html

Николь Кидман завоевала "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в драме

Николь Кидман завоевала "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в драме - РИА Новости, 10.01.2022

Николь Кидман завоевала "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в драме

Николь Кидман получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в драме" за роль в фильме "Быть Рикардо", объявила учредитель премии Ассоциация... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T06:42

2022-01-10T06:42

2022-01-10T06:42

культура

николь кидман

культура

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Николь Кидман получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в драме" за роль в фильме "Быть Рикардо", объявила учредитель премии Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA).На награду в категории "Лучшая женская роль в драме" также претендовали Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Леди Гага ("Дом Gucci") и Кристен Стюарт ("Спенсер").79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или онлайн, список победителей организаторы опубликовали на сайте премии по ее итогам.Награду за лучшую женскую роль в комедийном жанре завоевала Рэйчел Зеглер за "Вестсайдскую историю". "Золотой глобус" за "Лучшую роль второго плана" получила Ариана ДеБос за работу в фильме "Вестсайдская история".

https://ria.ru/20211020/teaser-1755345714.html

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николь кидман, культура