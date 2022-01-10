https://ria.ru/20220110/kempion-1767096639.html
Режиссер "Власти Пса" Джейн Кэмпион завоевала "Золотой глобус"
Режиссер "Власти Пса" Джейн Кэмпион завоевала "Золотой глобус" - РИА Новости, 10.01.2022
Режиссер "Власти Пса" Джейн Кэмпион завоевала "Золотой глобус"
Новозеландская режиссер Джейн Кэмпион завоевала "Золотой глобус" за картину "Власть пса", сообщили организаторы премии. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T06:56
2022-01-10T06:56
2022-01-10T06:56
культура
культура
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Новозеландская режиссер Джейн Кэмпион завоевала "Золотой глобус" за картину "Власть пса", сообщили организаторы премии.Кэмпион обошла в этой категории Кеннета Брана, номинированного за картину "Белфаст", создательницу картины "Незнакомая дочь" Мэгги Джилленхол, Стивена Спилберга с мюзиклом "Вестсайдская история" и канадского режиссера Дени Вильнёва, номинированного за "Дюну"."Золотой глобус" за сценарий получил Кеннет Брана с исторической драмой "Белфаст".79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA проходит в закрытом режиме и не транслируется по телевидению или онлайн, список победителей организаторы публикуют на сайте премии и в соцсетях.
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культура
Режиссер "Власти Пса" Джейн Кэмпион завоевала "Золотой глобус"
Новозеландская режиссер Джейн Кэмпион завоевала "Золотой глобус" за картину "Власть пса"