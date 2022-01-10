https://ria.ru/20220110/kempion-1767096639.html

Режиссер "Власти Пса" Джейн Кэмпион завоевала "Золотой глобус"

Режиссер "Власти Пса" Джейн Кэмпион завоевала "Золотой глобус" - РИА Новости, 10.01.2022

Режиссер "Власти Пса" Джейн Кэмпион завоевала "Золотой глобус"

Новозеландская режиссер Джейн Кэмпион завоевала "Золотой глобус" за картину "Власть пса", сообщили организаторы премии. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T06:56

2022-01-10T06:56

2022-01-10T06:56

культура

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765691154_18:0:3659:2048_1920x0_80_0_0_04f52ad55bc79a0f9f5938af884d9b3e.jpg

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Новозеландская режиссер Джейн Кэмпион завоевала "Золотой глобус" за картину "Власть пса", сообщили организаторы премии.Кэмпион обошла в этой категории Кеннета Брана, номинированного за картину "Белфаст", создательницу картины "Незнакомая дочь" Мэгги Джилленхол, Стивена Спилберга с мюзиклом "Вестсайдская история" и канадского режиссера Дени Вильнёва, номинированного за "Дюну"."Золотой глобус" за сценарий получил Кеннет Брана с исторической драмой "Белфаст".79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA проходит в закрытом режиме и не транслируется по телевидению или онлайн, список победителей организаторы публикуют на сайте премии и в соцсетях.

https://ria.ru/20220110/vlast-1767096527.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культура