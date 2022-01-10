https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767217622.html

Минобороны показало, как россиян вывозили в Москву из Алма-Аты

Минобороны показало, как россиян вывозили в Москву из Алма-Аты - РИА Новости, 10.01.2022

Минобороны показало, как россиян вывозили в Москву из Алма-Аты

Министерство обороны РФ опубликовало кадры видеосъемки того, как российских граждан вывозили из Алма-Аты. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:54

2022-01-10T18:54

2022-01-10T18:54

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало кадры видеосъемки того, как российских граждан вывозили из Алма-Аты.В понедельник МО РФ сообщило, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву 146 россиян, которые были в Казахстане в туристических поездках и командировках. Также самолетом Минобороны РФ на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана по просьбе посольств Венгрии и Австрии были вывезены несколько иностранных дипломатов с семьями.На кадрах видно, как люди разного возраста, в том числе дети, вышли из здания аэропорта и сели в автобус, который затем подвез их к борту. Далее показано, как люди по очереди с помощью российских миротворцев заходят в грузовой отсек и размещаются внутри салона самолета. Замыкавшая очередь девушка на прощание приветливо помахала рукой миротворцу.Затем демонстрируется рассказ на видеокамеру одной из женщин, которая с ребенком таким образом покидала Алма-Ату."Мы приехали сюда в гости к маме моей. Мы слышали выстрелы, грохот. Это были светошумовые гранаты, оказывается", - сказала она."Очень больно смотреть на город, потому что (это) мой родной город. Это такая прямо по сердцу боль, когда пришли чужаки и разгромили мой родной город", - добавила женщина.По ее словам, все их соседи по Алма-Ате уже записались в волонтеры, чтобы участвовать в восстановлении города.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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"Страшно было выходить на улицу" – эвакуированные россияне о событиях в Казахстане Россияне, эвакуированные из Казахстана, рассказывают, что им пришлось пережить во время беспорядков в республике и как их вывозили военными бортами. 2022-01-10T18:54 true PT1M33S

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