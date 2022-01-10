https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767217622.html
Минобороны показало, как россиян вывозили в Москву из Алма-Аты
Минобороны показало, как россиян вывозили в Москву из Алма-Аты - РИА Новости, 10.01.2022
Минобороны показало, как россиян вывозили в Москву из Алма-Аты
Министерство обороны РФ опубликовало кадры видеосъемки того, как российских граждан вывозили из Алма-Аты. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T18:54
2022-01-10T18:54
2022-01-10T18:54
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
москва
одкб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cbdd80fafac7574bc4b6fe9f3073de6.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало кадры видеосъемки того, как российских граждан вывозили из Алма-Аты.В понедельник МО РФ сообщило, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву 146 россиян, которые были в Казахстане в туристических поездках и командировках. Также самолетом Минобороны РФ на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана по просьбе посольств Венгрии и Австрии были вывезены несколько иностранных дипломатов с семьями.На кадрах видно, как люди разного возраста, в том числе дети, вышли из здания аэропорта и сели в автобус, который затем подвез их к борту. Далее показано, как люди по очереди с помощью российских миротворцев заходят в грузовой отсек и размещаются внутри салона самолета. Замыкавшая очередь девушка на прощание приветливо помахала рукой миротворцу.Затем демонстрируется рассказ на видеокамеру одной из женщин, которая с ребенком таким образом покидала Алма-Ату."Мы приехали сюда в гости к маме моей. Мы слышали выстрелы, грохот. Это были светошумовые гранаты, оказывается", - сказала она."Очень больно смотреть на город, потому что (это) мой родной город. Это такая прямо по сердцу боль, когда пришли чужаки и разгромили мой родной город", - добавила женщина.По ее словам, все их соседи по Алма-Ате уже записались в волонтеры, чтобы участвовать в восстановлении города.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767170564.html
казахстан
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b4770d7d504c8a02fed5050a2dd1231.jpg
"Страшно было выходить на улицу" – эвакуированные россияне о событиях в Казахстане
Россияне, эвакуированные из Казахстана, рассказывают, что им пришлось пережить во время беспорядков в республике и как их вывозили военными бортами.
2022-01-10T18:54
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, оон, москва, одкб, россия
Минобороны показало, как россиян вывозили в Москву из Алма-Аты
Минобороны опубликовало кадры видеосъемки того, как россиян вывозили в Москву из Алма-Аты
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало кадры видеосъемки того, как российских граждан вывозили из Алма-Аты.
В понедельник МО РФ сообщило, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России
доставил из Алма-Аты в Москву
146 россиян, которые были в Казахстане
в туристических поездках и командировках. Также самолетом Минобороны РФ на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана по просьбе посольств Венгрии
и Австрии
были вывезены несколько иностранных дипломатов с семьями.
На кадрах видно, как люди разного возраста, в том числе дети, вышли из здания аэропорта и сели в автобус, который затем подвез их к борту. Далее показано, как люди по очереди с помощью российских миротворцев заходят в грузовой отсек и размещаются внутри салона самолета. Замыкавшая очередь девушка на прощание приветливо помахала рукой миротворцу.
Затем демонстрируется рассказ на видеокамеру одной из женщин, которая с ребенком таким образом покидала Алма-Ату
.
"Мы приехали сюда в гости к маме моей. Мы слышали выстрелы, грохот. Это были светошумовые гранаты, оказывается", - сказала она.
"Очень больно смотреть на город, потому что (это) мой родной город. Это такая прямо по сердцу боль, когда пришли чужаки и разгромили мой родной город", - добавила женщина.
По ее словам, все их соседи по Алма-Ате уже записались в волонтеры, чтобы участвовать в восстановлении города.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН
, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
"в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.