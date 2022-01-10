17:53 10.01.2022 (обновлено: 18:13 10.01.2022)
Мирзиеев пожелал скорейшего восстановления мира в Казахстане
Президент Узбекистана Мирзиеев пожелал скорейшего восстановления мира в Казахстане
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев
ТАШКЕНТ, 10 янв – РИА Новости. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев в понедельник в телефонном разговоре выразили уверенность в скорейшем восстановлении мира и стабильности в Казахстане, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
По данным пресс-службы, главы государств обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества и предстоящим совместным мероприятиям.
"Президент Токаев проинформировал о текущей ситуации в республике и мерах, предпринимаемых правительством по стабилизации положения в стране. Стороны выразили уверенность в скорейшем восстановлении мира и стабильности на братской земле Казахстана", - говорится в сообщении. Мирзиеев еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, добавили в пресс-службе.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.