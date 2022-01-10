https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767206388.html

Мирзиеев пожелал скорейшего восстановления мира в Казахстане

Мирзиеев пожелал скорейшего восстановления мира в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

Мирзиеев пожелал скорейшего восстановления мира в Казахстане

Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев в понедельник в телефонном разговоре выразили уверенность в скорейшем восстановлении... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:53

2022-01-10T17:53

2022-01-10T18:13

беспорядки в казахстане

казахстан

узбекистан

в мире

шавкат мирзиеев

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 10 янв – РИА Новости. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев в понедельник в телефонном разговоре выразили уверенность в скорейшем восстановлении мира и стабильности в Казахстане, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.По данным пресс-службы, главы государств обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества и предстоящим совместным мероприятиям."Президент Токаев проинформировал о текущей ситуации в республике и мерах, предпринимаемых правительством по стабилизации положения в стране. Стороны выразили уверенность в скорейшем восстановлении мира и стабильности на братской земле Казахстана", - говорится в сообщении. Мирзиеев еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, добавили в пресс-службе.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766700586.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767123493.html

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казахстан, узбекистан, в мире, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев