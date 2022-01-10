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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767201393.html
Москвичка рассказала об эвакуации из Алма-Аты российскими военными
Москвичка рассказала об эвакуации из Алма-Аты российскими военными - РИА Новости, 10.01.2022
Москвичка рассказала об эвакуации из Алма-Аты российскими военными
Жительница Москвы 23-летняя Марина Егорова, оказавшаяся во время массовых беспорядков в Казахстане, рассказала РИА Новости, как добиралась на родину и как... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:24
2022-01-10T17:28
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
москва
одкб
жанаозен
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Жительница Москвы 23-летняя Марина Егорова, оказавшаяся во время массовых беспорядков в Казахстане, рассказала РИА Новости, как добиралась на родину и как военные с улыбками встречали рейсы с россиянами из Алма-Аты.Самолёты российской военно-транспортной авиации в воскресенье и понедельник вывозят из Алма-Аты граждан России, желающих покинуть подвергшийся атаке террористов город.Марина Егорова родом из Якутии, последние несколько лет живет в Москве. По ее словам, она со своими друзьями захотела встретить Новый год в Алма-Ате, куда их пригласил приятель. Добираться до казахского города решили через Самару и Бишкек, а оттуда на такси до Алма-Аты – так в разы дешевле, чем прямым самолетом из Москвы. Но, признается Марина, выяснилось, что сухопутную границу могут пересекать из Киргизии только граждане Казахстана, поэтому молодым людям пришлось потратиться на билеты из Бишкека до Алма-Аты. Правда, вылететь компании удалось только на третий день – из-за тумана рейсы несколько раз переносились."Вылететь получилось только 31 декабря. Знаете, мы даже поверили в новогоднее чудо. Хотя за день до этого были мысли, что, может не стоит нам лететь, может , это предупреждение. Но когда все-таки рейс состоялся, мы забыли этот разговор", - говорит Егорова.Алма-Ата встретила друзей хорошей погодой, приятными людьми. Новый год компания отметила весело, а когда начались первые митинги в других городах, рассказывает девушка, молодые люди не придали этому значения, ведь события происходили далеко от них."А 4 января отправились на Медео (высокогорный спортивный комплекс – ред.), когда вернулись в город, обнаружили, что ни у кого из нас нет интернета. Решили, что в центре Алма-Аты связь лучше и пошли туда, чтобы вызвать такси до дома. Но мобильный интернет так и не появился, поймали попутку. И водитель нам рассказал, что в городе начались митинги", - рассказывает Марина.По ее словам, компания знала, что митинги в стране мирные, в Алма-Ате было спокойно, поэтому она с друзьями отправилась на природу 5 января, а вот когда они уже вернулись, то заметили перемены: сгоревшие машины, звуки взрывов."Водитель нас высадил прямо в центре города – через улицу от места, где происходили уличные столкновения. Слава богу, что мы остановились на юге Алма-Аты, там было спокойно все эти дни. Правда, в магазине рядом с домом кто-то ограбил банкомат. Конечно, связи не было. Но нам удалось сообщить родным в Якутию, что с нами все в порядке, а потом были без интернета четыре дня", - сообщила Егорова.Родные девушки, по ее словам, стали обращаться во все инстанции, чтобы молодым людям помогли выехать из страны. Был даже создан специальный чат, где объединились родственники якутян, оказавшихся в Казахстане во время беспорядков.По словам Марины, 8 января ей позвонили из консульства России в Казахстане и сообщили, что на следующий день будет организована эвакуация россиян на военно-транспортном самолете из Алма-Аты, но до аэропорта нужно добраться самостоятельно. К счастью, дом, где она остановилась, находился рядом, поэтому быстро и безопасно родственники ее друга довезли компанию до аэропорта.Перед входом в аэропорт была большая очередь, военные проверяли документы и предупреждали, что вылететь смогут только граждане России. По словам Марины, сам терминал произвел на нее тяжелое впечатление: разбитые витрины, одна из сорванных с петель дверей в крови. Регистрация на рейс шла 2-3 часа."Мы попали на девятый рейс. В самолете было около 100 человек, конечно, было непривычно лететь военным бортом. Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки. Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!", - рассказывает Егорова.В понедельник Марина уже на рабочем месте, она признается, что все ее злоключения в Алма-Ате теперь кажутся просто страшным сном.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767174810.html
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в мире, казахстан, оон, москва, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, россия
17:24 10.01.2022 (обновлено: 17:28 10.01.2022)
 
Москвичка рассказала об эвакуации из Алма-Аты российскими военными

Москвичка, находившаяся в Алма-Ате во время беспорядков, рассказала об эвакуации в Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГраждане России, эвакуированные из Казахстана самолетом Ил-76МД Минобороны России, на аэродроме Чкаловский
Граждане России, эвакуированные из Казахстана самолетом Ил-76МД Минобороны России, на аэродроме Чкаловский - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Граждане России, эвакуированные из Казахстана самолетом Ил-76МД Минобороны России, на аэродроме Чкаловский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Жительница Москвы 23-летняя Марина Егорова, оказавшаяся во время массовых беспорядков в Казахстане, рассказала РИА Новости, как добиралась на родину и как военные с улыбками встречали рейсы с россиянами из Алма-Аты.
Самолёты российской военно-транспортной авиации в воскресенье и понедельник вывозят из Алма-Аты граждан России, желающих покинуть подвергшийся атаке террористов город.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
14:50Беспорядки в Казахстане
S7 возобновила продажу билетов в Казахстан
Марина Егорова родом из Якутии, последние несколько лет живет в Москве. По ее словам, она со своими друзьями захотела встретить Новый год в Алма-Ате, куда их пригласил приятель. Добираться до казахского города решили через Самару и Бишкек, а оттуда на такси до Алма-Аты – так в разы дешевле, чем прямым самолетом из Москвы. Но, признается Марина, выяснилось, что сухопутную границу могут пересекать из Киргизии только граждане Казахстана, поэтому молодым людям пришлось потратиться на билеты из Бишкека до Алма-Аты. Правда, вылететь компании удалось только на третий день – из-за тумана рейсы несколько раз переносились.
"Вылететь получилось только 31 декабря. Знаете, мы даже поверили в новогоднее чудо. Хотя за день до этого были мысли, что, может не стоит нам лететь, может , это предупреждение. Но когда все-таки рейс состоялся, мы забыли этот разговор", - говорит Егорова.
Самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Минобороны России, доставивший из Республики Казахстан граждан России, на аэродроме Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
16:23Беспорядки в Казахстане
Из Нур-Султана в Россию эвакуировали 28 россиян, сообщили в МИД
Алма-Ата встретила друзей хорошей погодой, приятными людьми. Новый год компания отметила весело, а когда начались первые митинги в других городах, рассказывает девушка, молодые люди не придали этому значения, ведь события происходили далеко от них.
"А 4 января отправились на Медео (высокогорный спортивный комплекс – ред.), когда вернулись в город, обнаружили, что ни у кого из нас нет интернета. Решили, что в центре Алма-Аты связь лучше и пошли туда, чтобы вызвать такси до дома. Но мобильный интернет так и не появился, поймали попутку. И водитель нам рассказал, что в городе начались митинги", - рассказывает Марина.
По ее словам, компания знала, что митинги в стране мирные, в Алма-Ате было спокойно, поэтому она с друзьями отправилась на природу 5 января, а вот когда они уже вернулись, то заметили перемены: сгоревшие машины, звуки взрывов.
Сотрудник правоохранительных органов Казахстана - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
16:02Беспорядки в Казахстане
В Атырауской области Казахстана за время беспорядков пострадали 27 солдат
"Водитель нас высадил прямо в центре города – через улицу от места, где происходили уличные столкновения. Слава богу, что мы остановились на юге Алма-Аты, там было спокойно все эти дни. Правда, в магазине рядом с домом кто-то ограбил банкомат. Конечно, связи не было. Но нам удалось сообщить родным в Якутию, что с нами все в порядке, а потом были без интернета четыре дня", - сообщила Егорова.
Родные девушки, по ее словам, стали обращаться во все инстанции, чтобы молодым людям помогли выехать из страны. Был даже создан специальный чат, где объединились родственники якутян, оказавшихся в Казахстане во время беспорядков.
По словам Марины, 8 января ей позвонили из консульства России в Казахстане и сообщили, что на следующий день будет организована эвакуация россиян на военно-транспортном самолете из Алма-Аты, но до аэропорта нужно добраться самостоятельно. К счастью, дом, где она остановилась, находился рядом, поэтому быстро и безопасно родственники ее друга довезли компанию до аэропорта.
Военные на блок-посту в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
05:27Беспорядки в Казахстане
Обстановка в Алма-Ате стабилизируется, сообщили СМИ
Перед входом в аэропорт была большая очередь, военные проверяли документы и предупреждали, что вылететь смогут только граждане России. По словам Марины, сам терминал произвел на нее тяжелое впечатление: разбитые витрины, одна из сорванных с петель дверей в крови. Регистрация на рейс шла 2-3 часа.
"Мы попали на девятый рейс. В самолете было около 100 человек, конечно, было непривычно лететь военным бортом. Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки. Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!", - рассказывает Егорова.
В понедельник Марина уже на рабочем месте, она признается, что все ее злоключения в Алма-Ате теперь кажутся просто страшным сном.
Пассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
09:07Беспорядки в Казахстане
Большинство аэропортов Казахстана работают в штатном режиме
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНМоскваОДКБЖанаозенКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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