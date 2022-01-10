Председатель ОБСЕ обратился к главе МИД Казахстана
Председатель ОБСЕ Рау призвал главу МИД Казахстана Тлеуберди соблюдать права человека
Последствия беспорядков в Алма-Ате
ВАРШАВА, 10 янв – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау напомнил министру иностранных дел Казахстана Мухтару Тлеуберди о необходимости соблюдения прав человека в соответствии с обязательствами ОБСЕ.
"Ситуация в Казахстане была темой моего телефонного разговора с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Как председатель ОБСЕ, я подчеркнул необходимость соблюдения обязательств, вытекающих из участия в Организации, в том числе соблюдения прав человека", - написал Рау в Twitter.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.