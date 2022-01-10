https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767140915.html

Путин выразил уверенность, что Казахстан справится с вызовами

Путин выразил уверенность, что Казахстан справится с вызовами - РИА Новости, 10.01.2022

Путин выразил уверенность, что Казахстан справится с вызовами

Президент России Владимир Путин уверен, что Казахстан справится с создавшей ситуацией и с честью ответит на вызовы. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:04

2022-01-10T12:04

2022-01-10T12:04

беспорядки в казахстане

в мире

оон

владимир путин

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767062381_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7e5a60a726704c90406d3516532e112.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что Казахстан справится с создавшей ситуацией и с честью ответит на вызовы."Уверен, что руководство Казахстана сделает все для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны. В этом ни на секунду не сомневаюсь", - сказал Путин на внеочередной видеоконференции лидеров стран ОДКБ.Он добавил, что Россия намерена и в будущем уделять приоритетное внимание укреплению отношений со всеми странами Организации. "И, конечно, выражаю уверенность, что руководство и народ Казахстана, еще раз хочу это подчеркнуть, справится с создавшейся ситуацией и с честью ответит на возникшие серьезные вызовы", - сказал российской президент.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/muzhestvo-1767128227.html

жанаозен

актау

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, владимир путин, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, россия