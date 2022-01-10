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Путин заявил о вербовке боевиков для беспорядков в Казахстане через соцсети
Путин заявил о вербовке боевиков для беспорядков в Казахстане через соцсети - РИА Новости, 10.01.2022
Путин заявил о вербовке боевиков для беспорядков в Казахстане через соцсети
Определенные силы не чурались искать наемников и боевиков через соцсети для дестабилизации ситуации в Казахстане, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:33
2022-01-10T11:33
2022-01-10T11:33
беспорядки в казахстане
казахстан
владимир путин
одкб
касым-жомарт токаев
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. Определенные силы не чурались искать наемников и боевиков через соцсети для дестабилизации ситуации в Казахстане, заявил президент России Владимир Путин."Опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков", - сказал Путин, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220110/tokaev-1767131681.html
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казахстан, владимир путин, одкб, касым-жомарт токаев
Путин заявил о вербовке боевиков для беспорядков в Казахстане через соцсети
Президент Путин: боевиков для дестабилизации ситуации в Казахстане искали через соцсети