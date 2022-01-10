https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767127364.html

Ситуация в Казахстане постепенно нормализуется, заявил Путин

Ситуация в Казахстане постепенно нормализуется, заявил Путин - РИА Новости, 10.01.2022

Ситуация в Казахстане постепенно нормализуется, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что в самое ближайшее время положение в Казахстане стабилизируется, а на казахстанскую землю вернутся мир и... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:15

2022-01-10T11:15

2022-01-10T11:29

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

владимир путин

одкб

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587325222_0:223:2930:1871_1920x0_80_0_0_964ff46c99f7521aeef5700c3dcf94fb.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что в самое ближайшее время положение в Казахстане стабилизируется, а на казахстанскую землю вернутся мир и спокойствие."Как уже отмечали выступающие, благодаря мерам, принятым руководством Казахстана, при нашей с вами поддержке, ситуация постепенно нормализуется. Ряд жизненно важных объектов, в том числе Алма-Атинский аэропорт, полностью очищен от террористов и бандитов силами вооруженных военных Казахстана и правоохранительных органов", - сказал Путин на саммите ОДКБ."Уверен, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано. А на казахстанскую землю вернутся наконец мир и спокойствие", - подчеркнул президент РФ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767125397.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, в мире, владимир путин, одкб, россия