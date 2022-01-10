10:45 10.01.2022 (обновлено: 11:01 10.01.2022)
Токаев сравнил беспорядки в Казахстане с боевыми действиями
Президент Казахстана Токаев: в Алма-Ате две ночи шел бой с террористами
© Sputnik / Александр Мироглов / Перейти в фотобанкТерритория у кафе на улице Сатпаева в Алма-Ате после прошедших беспорядков
© Sputnik / Александр Мироглов
Территория у кафе на улице Сатпаева в Алма-Ате после прошедших беспорядков
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. В Алма-Ате и других городах Казахстана шли настоящие бои, в Алма-Ате бой шел две ночи, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"В Алма-Ате и других городах шли настоящие бои, например, бой вокруг здания департамента внутренних дел в Алма-Ате продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов", - заявил Токаев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.