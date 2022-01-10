10:40 10.01.2022 (обновлено: 12:14 10.01.2022)
Основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, заявил Токаев
Президент Казахстана Токаев: основной удар террористов был направлен против Алма-Аты
Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, падение города открыло бы путь к захвату юга, а затем всей страны, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар террористов был направлен против Алма-Аты", - сказал он во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Президент отметил, что это крупнейший город и финансовый центр республики, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. "Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем всей страны", - подчеркнул глава государства.
По его словам, террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.