10:34 10.01.2022 (обновлено: 12:00 10.01.2022)
Среди боевиков в Казахстане были снайперы, заявил Токаев
Президент Токаев: среди боевиков в Казахстане были снайперы
Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Среди боевиков во время беспорядков в Казахстане были хорошо натренированные злоумышленники и снайперы, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Только в Алма-Ате были захвачены семь оружейных магазинов. Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками", - заявил Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.