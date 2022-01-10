https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767110004.html

Президент Казахстана провел заседание оперативного штаба

Президент Казахстана провел заседание оперативного штаба - РИА Новости, 10.01.2022

Президент Казахстана провел заседание оперативного штаба

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба, ему доложили, что правоохранители принимают меры по дальнейшей стабилизации... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T09:47

2022-01-10T09:47

2022-01-10T10:22

беспорядки в казахстане

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба, ему доложили, что правоохранители принимают меры по дальнейшей стабилизации обстановки, основные усилия направлены на проведение оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию террористов, сообщает администрация президента."Под председательством главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны. Президенту доложили, что правоохранительные органы и вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране... Главе государства было доложено, что в настоящее время основные усилия направлены на проведение оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию террористов", - говорится в заявлении на сайте президента.Токаев также поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране, а также усилить информационное сопровождение этой деятельности.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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казахстан, касым-жомарт токаев