04:11 10.01.2022 (обновлено: 04:32 10.01.2022)
Антонов связал беспорядки в Казахстане с бегством США из Афганистана
Посол России Антонов: беспорядки в Казахстане начались после бегства США из Афганистана
Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Беспорядки в Казахстане произошли после ухода американских сил из Афганистана и развития в регионе экстремистских течений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Как отметил дипломат в своем комментарии на странице посольства в Facebook, республика оказалась под ударом радикалов, исповедующих "человеконенавистническую идеологию".
"Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу. Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе", - подчеркнул Антонов.
При этом он призвал все демократические силы в мире помочь властям страны оправиться от потрясений, а не пытаться расшатать ситуацию еще сильнее.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.