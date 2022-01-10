https://ria.ru/20220110/ivl-1767135442.html

В Москве за сутки госпитализировали 708 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 708 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 708 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 456 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:42

2022-01-10T11:42

2022-01-10T11:50

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москва

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 456 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выявлено 2778 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 708 человек. На ИВЛ находятся 456 человек. В городе выздоровели еще 2097 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 891 175", — говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767131965.html

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