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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 708 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 708 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 708 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 456 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:42
2022-01-10T11:50
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 456 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выявлено 2778 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 708 человек. На ИВЛ находятся 456 человек. В городе выздоровели еще 2097 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 891 175", — говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:42 10.01.2022 (обновлено: 11:50 10.01.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 708 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировали 708 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 456 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии
Врач в палате интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в палате интенсивной терапии
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 456 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выявлено 2778 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 708 человек. На ИВЛ находятся 456 человек. В городе выздоровели еще 2097 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 891 175", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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