https://ria.ru/20220110/itogi-1767249138.html
Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией - РИА Новости, 10.01.2022
Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
Президенту США Джо Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией в Женеве, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T23:25
2022-01-10T23:25
2022-01-10T23:25
в мире
сша
женева (город)
джо байден
дженнифер псаки
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7637e764f4e7e19477378738234e09a9.jpg
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией в Женеве, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По ее словам, Байден утром в понедельник прослушал регулярный брифинг по вопросам безопасности, но результатов переговоров еще не было. "Переговоры продолжались, когда прошел брифинг", - сказала Псаки.Она подчеркнула, что позицию США озвучила глава делегации, первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. Псаки добавила, что США ждут от России движения по пути дипломатии, "а не эскалации".
https://ria.ru/20220110/imperativ-1767241092.html
сша
женева (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202064_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64f453024acaa8cf3aa8f55a3e1cd198.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, женева (город), джо байден, дженнифер псаки, россия
Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: Байдену пока не доложили об итогах встречи с Россией