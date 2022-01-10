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Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией

Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией - РИА Новости, 10.01.2022

Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией

Президенту США Джо Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией в Женеве, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T23:25

2022-01-10T23:25

2022-01-10T23:25

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией в Женеве, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По ее словам, Байден утром в понедельник прослушал регулярный брифинг по вопросам безопасности, но результатов переговоров еще не было. "Переговоры продолжались, когда прошел брифинг", - сказала Псаки.Она подчеркнула, что позицию США озвучила глава делегации, первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. Псаки добавила, что США ждут от России движения по пути дипломатии, "а не эскалации".

https://ria.ru/20220110/imperativ-1767241092.html

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в мире, сша, женева (город), джо байден, дженнифер псаки, россия