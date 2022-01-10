https://ria.ru/20220110/itogi-1767247539.html

Эксперт оценил итоги российско-американских переговоров в Женеве

Эксперт оценил итоги российско-американских переговоров в Женеве - РИА Новости, 10.01.2022

Эксперт оценил итоги российско-американских переговоров в Женеве

Итоги консультаций РФ-США о гарантиях безопасности были ожидаемы, сейчас важно понять, что будет, если запад откажется от продвижения по ключевым для Москвы... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T22:55

2022-01-10T22:55

2022-01-10T22:55

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Итоги консультаций РФ-США о гарантиях безопасности были ожидаемы, сейчас важно понять, что будет, если запад откажется от продвижения по ключевым для Москвы вопросам, сказал РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев."Москва четко и сжато озвучила свою позицию, она ее хорошо подготовила, без всяких полутонов. Вопрос в том, что делать если американцы и запад в целом откажутся от обсуждения вопросов в той формулировке, в котором его поднимает Москва. Что дальше будет? Настрой после переговоров сдержанный. Я не думаю, что удастся добиться каких-то всеобъемлющих договоренностей, но теперь здесь есть развилка – согласится ли Москва обсуждать отдельные вопросы, которые готов обсуждать запад. Может, да, может, нет. И что будет, если запад откажется от обсуждения ключевых вопросов и продвижения по ним. Вот это главное сейчас", - сказал он в беседе с агентством.По мнению Тимофеева, результаты переговоров ожидаемы, они в той или иной степени озвучивались осторожно американской стороной, западными союзниками еще до встречи."Позиция США осталась неизменной – о том, что гарантий о нерасширении НАТО они дать не могут. Но вместе с тем готовы обсуждать ряд вопросов из того списка, который им Россия предъявила. Прежде всего, вопрос контроля над вооружениями. И Блинкен заявлял, что можно вернуться к разговору о ракетах средней и меньшей дальности и так далее. Посмотрим насколько это устраивает Россию. Потому что, строго говоря, наша дипломатия заявляла, что мы хотим в комплексе все эти вопросы обсуждать, и краеугольные озабоченности России должны быть приняты во внимание", - считает эксперт.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавлявший российскую делегацию в Женеве, заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. Он отметил, что переговоры были сложными, глубокими и конкретными. Дипломат также подчеркнул, что база для договоренности с США и НАТО по гарантиям безопасности есть. С дальнейшими шагами Россия определится после переговоров с НАТО 12 января и 13 января на площадке ОБСЕ, отметил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220110/sherman-1767228355.html

https://ria.ru/20220110/shantazh-1767227591.html

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в мире, вена, сергей рябков, нато, совет россия-нато, обсе, россия