https://ria.ru/20220110/ipoteka-1767104644.html
ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на один процентный пункт
ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на один процентный пункт - РИА Новости, 10.01.2022
ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на один процентный пункт
ВТБ первым из российских банков объявил о повышении ставок по ипотеке в новом году. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T09:11
2022-01-10T09:11
2022-01-10T11:14
экономика
втб
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. ВТБ первым из российских банков объявил о повышении ставок по ипотеке в новом году.Так, с 11 января они вырастут на один процентный пункт — до 10,3 процента годовых как для готового, так и для строящегося жилья. "Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6 процента. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут, утвержденная ставка будет актуальна в течение срока действия решения", — сообщили в ВТБ.При этом условия по госпрограммам останутся прежними: по семейной ипотеке — от 4,7 процента (в ДФО — от 4,3), по ипотеке с господдержкой — от 5,75 процента, по дальневосточной ипотеке — 0,1 процента.Повышение в банке объяснили ростом ключевой ставки: к концу года Центробанк поднял ее до 8,5 процента, причем не исключил дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политик. Это вынуждает банки снова менять условия по кредитным продуктам, отметили в ВТБ."Мы намеренно сохранили ставки по ипотеке без изменений во второй половине декабря, чтобы дать возможность нашим клиентам заключить сделки на прежних условиях в момент "высокого сезона", — сказали в пресс-службе.Только в декабре банк оформил более 40 тысяч ипотечных кредитов почти на 170 миллиардов рублей — это лучший результат в его истории.В ВТБ также обратили внимание на необходимость заранее принять решение о модернизации льготной ипотеки для поддержки социально значимых категорий населения и жителей моногородов. Как считают в банке, это во многом будет определять развитие рынка ипотечного кредитования в первой половине наступившего года.
https://realty.ria.ru/20220106/ipoteka-1766700210.html
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экономика, втб, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия
09:11 10.01.2022 (обновлено: 11:14 10.01.2022)
ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на один процентный пункт
ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на один процентный пункт, до 10,3% годовых
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. ВТБ
первым из российских банков объявил о повышении ставок по ипотеке в новом году.
Так, с 11 января они вырастут на один процентный пункт — до 10,3 процента годовых как для готового, так и для строящегося жилья.
"Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6 процента. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут, утвержденная ставка будет актуальна в течение срока действия решения", — сообщили в ВТБ.
При этом условия по госпрограммам останутся прежними: по семейной ипотеке — от 4,7 процента (в ДФО — от 4,3), по ипотеке с господдержкой — от 5,75 процента, по дальневосточной ипотеке — 0,1 процента.
Повышение в банке объяснили ростом ключевой ставки: к концу года Центробанк поднял ее до 8,5 процента, причем не исключил дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политик. Это вынуждает банки снова менять условия по кредитным продуктам, отметили в ВТБ.
"Мы намеренно сохранили ставки по ипотеке без изменений во второй половине декабря, чтобы дать возможность нашим клиентам заключить сделки на прежних условиях в момент "высокого сезона", — сказали в пресс-службе.
Только в декабре банк оформил более 40 тысяч ипотечных кредитов почти на 170 миллиардов рублей — это лучший результат в его истории.
В ВТБ также обратили внимание на необходимость заранее принять решение о модернизации льготной ипотеки для поддержки социально значимых категорий населения и жителей моногородов. Как считают в банке, это во многом будет определять развитие рынка ипотечного кредитования в первой половине наступившего года.