https://ria.ru/20220110/iphone-1767143487.html

В iPhone найдена серьезная проблема

В iPhone найдена серьезная проблема - РИА Новости, 10.01.2022

В iPhone найдена серьезная проблема

В iPhone обнаружена неустранимая уязвимость, которая позволяет злоумышленникам похищать личные данные пользователя. О потенциальной проблеме с безопасностью... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:14

2022-01-10T12:14

2022-01-10T12:25

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технологии

apple ios

apple iphone

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В iPhone обнаружена неустранимая уязвимость, которая позволяет злоумышленникам похищать личные данные пользователя. О потенциальной проблеме с безопасностью устройств из Купертино сообщает Mydrivers.Уязвимость обнаружили в компании ZecOps, занятой разработкой софта для обеспечения кибербезопасности. Программа, названная NoReboot, имитирует выключение или перезагрузку смартфона. В этом режиме входящие вызовы и уведомления о сообщениях, вибрация, экран и индикатор камеры не работают. На дисплее отображается анимация включения устройства, чтобы запутать пользователя.В состоянии псевдовыключения злоумышленник получает удаленный доступ к микрофону и камере iPhone, а также личной информации, которая хранится на смартфоне. Пользователь же не получает уведомлений об этом.По сообщению ZecOps, уязвимость, благодаря которой работает вредоносная программа, пока не может быть исправлена. Проблема касается всех iPhone с любой версией iOS.

https://ria.ru/20211228/apple-1765782919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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