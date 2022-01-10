https://ria.ru/20220110/ingushetiya-1767243000.html

СК начал проверку после жалобы на работу перинатального центра в Ингушетии

СК начал проверку после жалобы на работу перинатального центра в Ингушетии - РИА Новости, 10.01.2022

СК начал проверку после жалобы на работу перинатального центра в Ингушетии

Следственные органы Ингушетии начали проверку после публикации в соцсетях жалоб на работу врачей республиканского перинатального центра, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T21:56

2022-01-10T21:56

2022-01-10T21:56

происшествия

назрань

республика ингушетия

магомед евлоев

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

алла самойлова

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НАЛЬЧИК, 10 янв – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии начали проверку после публикации в соцсетях жалоб на работу врачей республиканского перинатального центра, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее в соцсетях появилось видеообращение родных 35-летней жительницы селения Кантышево, которые сообщили, что женщина после родов в конце ноября 2021 года впала в кому и до сих пор находится в этом состоянии. По их мнению, причиной этого стала ошибка врачей перинатального центра. Сообщалось, что по поручению руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой территориальный орган Росздравнадзора по Ингушетии проверит организацию медицинской помощи пациенткам в перинатальном центре."На странице одной из социальных сетей размещена информация о том, что родственники 35-летней жительницы республики просят проверить действия врачей перинатального центра республики. По данной информации следователем следственного отдела по городу Назрань проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.На обращение родных роженицы отреагировало и правительство Ингушетии. Первый вице-премьер региона Магомед Евлоев взял ситуацию на личный контроль. "В ходе выездного совещания принято решение о комплексной проверке, по итогам которой будет дана оценка действиям как руководства перинатального центра, так и лечащих врачей", - отмечает пресс-служба правительства.

https://ria.ru/20210927/pozhar-1751937032.html

https://ria.ru/20210916/rebenok-1750274094.html

назрань

республика ингушетия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, назрань, республика ингушетия, магомед евлоев, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, алла самойлова