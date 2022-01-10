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Рябков назвал нерасширение НАТО абсолютным императивом для России
Рябков назвал нерасширение НАТО абсолютным императивом для России - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков назвал нерасширение НАТО абсолютным императивом для России
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не видит противоречий между тем, что предложила РФ по гарантиям безопасности и заявлениями госсекретаря США Энтони... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T21:38
2022-01-10T21:52
в мире
сша
сергей рябков
нато
энтони блинкен
россия
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не видит противоречий между тем, что предложила РФ по гарантиям безопасности и заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по РСМД, однако вопрос более комплексный и нет возможности заниматься только ракетной тематикой.Накануне встречи в Женеве госсекретарь США заявил, что делегации США и России на переговорах могут заложить основы для восстановления договорённостей по ракетам средней и меньшей дальности.Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, как он может прокомментировать это заявление подчеркнул, что российская сторона не раз в диалоге с США заявляла, что нерасширение НАТО и непоявление ударных средств у российских рубежей, а также возврат альянса к состоянию на 1997 год - это абсолютный императив."Я не вижу противоречия в том, чего добивается Российская Федерация и о чем было заявлено с американской стороны. Но как всегда вопрос в том, что будет составлять охват такой договорённости и, опять-таки, в нашем случае станет ли это элементом, частью, компонентом более широкого решения серии ключевых аспектов",- сказал Рябков журналистам."Мы не можем охватить только тему РСМД, заниматься только ей",- отметил замминистра.Неудивительно, что тема нерасширения НАТО вызывает серьезные возражения со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ничего удивительного в том, что тема нерасширения НАТО дальше и получения юридически обязывающих на этот счет гарантий... вызывает очень серьезные возражения со стороны США", - заявил он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве.
https://ria.ru/20220110/sherman-1767234775.html
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в мире, сша, сергей рябков, нато, энтони блинкен, россия
21:38 10.01.2022 (обновлено: 21:52 10.01.2022)
 
Рябков назвал нерасширение НАТО абсолютным императивом для России

Замглавы МИД Рябков: нерасширение НАТО является абсолютным императивом для России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБрифинг по итогам двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Брифинг по итогам двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Брифинг по итогам двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не видит противоречий между тем, что предложила РФ по гарантиям безопасности и заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по РСМД, однако вопрос более комплексный и нет возможности заниматься только ракетной тематикой.
Накануне встречи в Женеве госсекретарь США заявил, что делегации США и России на переговорах могут заложить основы для восстановления договорённостей по ракетам средней и меньшей дальности.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, как он может прокомментировать это заявление подчеркнул, что российская сторона не раз в диалоге с США заявляла, что нерасширение НАТО и непоявление ударных средств у российских рубежей, а также возврат альянса к состоянию на 1997 год - это абсолютный императив.
"Я не вижу противоречия в том, чего добивается Российская Федерация и о чем было заявлено с американской стороны. Но как всегда вопрос в том, что будет составлять охват такой договорённости и, опять-таки, в нашем случае станет ли это элементом, частью, компонентом более широкого решения серии ключевых аспектов",- сказал Рябков журналистам.
Здание миссии США при международных организациях в Женеве, где проходят двусторонние переговоры по безопасности между США и Россией - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
21:01
Шерман ответила на вопрос о временных рамках переговоров с Россией
"Мы не можем охватить только тему РСМД, заниматься только ей",- отметил замминистра.
Неудивительно, что тема нерасширения НАТО вызывает серьезные возражения со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ничего удивительного в том, что тема нерасширения НАТО дальше и получения юридически обязывающих на этот счет гарантий... вызывает очень серьезные возражения со стороны США", - заявил он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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В миреСШАСергей РябковНАТОЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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