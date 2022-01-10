21:38 10.01.2022 (обновлено: 21:52 10.01.2022)
Рябков назвал нерасширение НАТО абсолютным императивом для России
Замглавы МИД Рябков: нерасширение НАТО является абсолютным императивом для России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБрифинг по итогам двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Брифинг по итогам двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не видит противоречий между тем, что предложила РФ по гарантиям безопасности и заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по РСМД, однако вопрос более комплексный и нет возможности заниматься только ракетной тематикой.
Накануне встречи в Женеве госсекретарь США заявил, что делегации США и России на переговорах могут заложить основы для восстановления договорённостей по ракетам средней и меньшей дальности.
Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, как он может прокомментировать это заявление подчеркнул, что российская сторона не раз в диалоге с США заявляла, что нерасширение НАТО и непоявление ударных средств у российских рубежей, а также возврат альянса к состоянию на 1997 год - это абсолютный императив.
"Я не вижу противоречия в том, чего добивается Российская Федерация и о чем было заявлено с американской стороны. Но как всегда вопрос в том, что будет составлять охват такой договорённости и, опять-таки, в нашем случае станет ли это элементом, частью, компонентом более широкого решения серии ключевых аспектов",- сказал Рябков журналистам.
"Мы не можем охватить только тему РСМД, заниматься только ей",- отметил замминистра.
Неудивительно, что тема нерасширения НАТО вызывает серьезные возражения со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ничего удивительного в том, что тема нерасширения НАТО дальше и получения юридически обязывающих на этот счет гарантий... вызывает очень серьезные возражения со стороны США", - заявил он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве.
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