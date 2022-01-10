https://ria.ru/20220110/immunitet-1767168648.html

Ученые определили роль клеточного иммунитета в защите от COVID-19

Ученые определили роль клеточного иммунитета в защите от COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022

Ученые определили роль клеточного иммунитета в защите от COVID-19

Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что высокие уровни Т-клеток, созданных организмом при заражении человеческими коронавирусами,... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:21

2022-01-10T14:21

2022-01-10T14:21

наука

великобритания

здоровье

биология

иммунитет

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что высокие уровни Т-клеток, созданных организмом при заражении человеческими коронавирусами, вызывающими простуду, могут защитить от инфекции COVID-19. Статья опубликована в журнале Nature Communications.Далеко не все люди, даже при отсутствии прививки, заболевают COVID-19 после контакта с вирусом SARS-CoV-2. Ученые предполагают, что у таких людей очень сильна первая линия защиты — Т-клеточный иммунитет, который сформировался у них при встрече с другими коронавирусами человека, давно присутствующими в популяции. Авторы статьи представляют первые доказательства того, что Т-клетки, индуцированные другими коронавирусами, могут распознавать SARS-CoV-2 и выстраивать защиту от него.Исследование началось в сентябре 2020-го, когда большинство людей в Великобритании еще не были ни инфицированы, ни вакцинированы против SARS-CoV-2. В нем приняли участие 52 человека, которые проживали совместно с инфицированными коронавирусом, но не заболели. Все участники проходили ПЦР-тесты в самом начале, а затем через 4 и 7 дней после подтверждения инфекции у их близких. При этом все три теста у них были отрицательными.Также в течение 1-6 дней после заражения тех, с кем они приживали, у них брали образцы крови, что позволило ученым проанализировать уровни ранее существовавших Т-клеток, индуцированных предыдущими простудными коронавирусными инфекциями. Оказалось, что эти клетки распознают белки вируса SARS-CoV-2 — внешние поверхностные белки (спайковые, мембранные и оболочечные), а также внутренние белки, в том числе нуклеокапсид, который упаковывает генетический материал вируса, и ORF1 — часть репликативного механизма SARS-CoV-2.Исследователи обнаружили, что уровень перекрестно-реактивных Т-клеток был значительно выше у 26 человек, которые не заразились, по сравнению с 26 людьми, которые заразились, а сами Т-клетки у таких устойчивых к коронавирусу людей были нацелены на внутренние белки SARS-CoV-2, а не на шиповидный белок на поверхности вируса.Существующие вакцины не вызывают иммунного ответа на эти внутренние белки. Авторы считают, что полученные ими результаты помогут создать вакцину второго поколения, защищающую от всех существующих и будущих вариантов SARS-CoV-2. По мнению исследователей, такие вакцины обеспечат длительную защиту, поскольку ответы Т-клеток сохраняются дольше, чем ответы антител, которые ослабевают в течение нескольких месяцев после вакцинации."Наше исследование предоставляет четкие доказательства того, что Т-клетки, индуцированные коронавирусами простуды, играют защитную роль против инфицирования SARS-CoV-2, — приводятся в пресс-релизе Имперского колледжа Лондона слова руководителя исследования профессора Аджит Лалвани (Ajit Lalvani). — Эти Т-клетки обеспечивают защиту, атакуя белки внутри вируса, а не шиповидный белок на его поверхности"."Спайковый белок находится под сильным иммунным давлением со стороны индуцированных вакциной антител, что стимулирует эволюцию мутантов, ускользающих от вакцины. Напротив, внутренние белки, на которые нацелены защитные Т-клетки, которые мы идентифицировали, мутируют гораздо меньше. Таким образом, новые вакцины, включающие эти консервативные внутренние белки, будут индуцировать широкий защитный Т-клеточный ответ, который должен защищать от нынешних и будущих вариантов SARS-CoV-2", — отмечает ученый.Подчеркивая важную роль Т-клеточного иммунитета, авторы отмечают, что полагаться только на него не стоит. Надежно защищенным от инфекции, по их мнению, может считать себя только полностью вакцинированный человек.

https://ria.ru/20220110/privivka-1767144098.html

https://ria.ru/20220110/deltakron-1767078584.html

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великобритания, здоровье, биология, иммунитет, коронавирус covid-19