https://ria.ru/20220110/immunitet-1767168648.html
Ученые определили роль клеточного иммунитета в защите от COVID-19
Ученые определили роль клеточного иммунитета в защите от COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022
Ученые определили роль клеточного иммунитета в защите от COVID-19
Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что высокие уровни Т-клеток, созданных организмом при заражении человеческими коронавирусами,... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:21
2022-01-10T14:21
2022-01-10T14:21
наука
великобритания
здоровье
биология
иммунитет
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что высокие уровни Т-клеток, созданных организмом при заражении человеческими коронавирусами, вызывающими простуду, могут защитить от инфекции COVID-19. Статья опубликована в журнале Nature Communications.Далеко не все люди, даже при отсутствии прививки, заболевают COVID-19 после контакта с вирусом SARS-CoV-2. Ученые предполагают, что у таких людей очень сильна первая линия защиты — Т-клеточный иммунитет, который сформировался у них при встрече с другими коронавирусами человека, давно присутствующими в популяции. Авторы статьи представляют первые доказательства того, что Т-клетки, индуцированные другими коронавирусами, могут распознавать SARS-CoV-2 и выстраивать защиту от него.Исследование началось в сентябре 2020-го, когда большинство людей в Великобритании еще не были ни инфицированы, ни вакцинированы против SARS-CoV-2. В нем приняли участие 52 человека, которые проживали совместно с инфицированными коронавирусом, но не заболели. Все участники проходили ПЦР-тесты в самом начале, а затем через 4 и 7 дней после подтверждения инфекции у их близких. При этом все три теста у них были отрицательными.Также в течение 1-6 дней после заражения тех, с кем они приживали, у них брали образцы крови, что позволило ученым проанализировать уровни ранее существовавших Т-клеток, индуцированных предыдущими простудными коронавирусными инфекциями. Оказалось, что эти клетки распознают белки вируса SARS-CoV-2 — внешние поверхностные белки (спайковые, мембранные и оболочечные), а также внутренние белки, в том числе нуклеокапсид, который упаковывает генетический материал вируса, и ORF1 — часть репликативного механизма SARS-CoV-2.Исследователи обнаружили, что уровень перекрестно-реактивных Т-клеток был значительно выше у 26 человек, которые не заразились, по сравнению с 26 людьми, которые заразились, а сами Т-клетки у таких устойчивых к коронавирусу людей были нацелены на внутренние белки SARS-CoV-2, а не на шиповидный белок на поверхности вируса.Существующие вакцины не вызывают иммунного ответа на эти внутренние белки. Авторы считают, что полученные ими результаты помогут создать вакцину второго поколения, защищающую от всех существующих и будущих вариантов SARS-CoV-2. По мнению исследователей, такие вакцины обеспечат длительную защиту, поскольку ответы Т-клеток сохраняются дольше, чем ответы антител, которые ослабевают в течение нескольких месяцев после вакцинации."Наше исследование предоставляет четкие доказательства того, что Т-клетки, индуцированные коронавирусами простуды, играют защитную роль против инфицирования SARS-CoV-2, — приводятся в пресс-релизе Имперского колледжа Лондона слова руководителя исследования профессора Аджит Лалвани (Ajit Lalvani). — Эти Т-клетки обеспечивают защиту, атакуя белки внутри вируса, а не шиповидный белок на его поверхности"."Спайковый белок находится под сильным иммунным давлением со стороны индуцированных вакциной антител, что стимулирует эволюцию мутантов, ускользающих от вакцины. Напротив, внутренние белки, на которые нацелены защитные Т-клетки, которые мы идентифицировали, мутируют гораздо меньше. Таким образом, новые вакцины, включающие эти консервативные внутренние белки, будут индуцировать широкий защитный Т-клеточный ответ, который должен защищать от нынешних и будущих вариантов SARS-CoV-2", — отмечает ученый.Подчеркивая важную роль Т-клеточного иммунитета, авторы отмечают, что полагаться только на него не стоит. Надежно защищенным от инфекции, по их мнению, может считать себя только полностью вакцинированный человек.
https://ria.ru/20220110/privivka-1767144098.html
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великобритания, здоровье, биология, иммунитет, коронавирус covid-19
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Исследователи из Имперского колледжа Лондона
обнаружили, что высокие уровни Т-клеток, созданных организмом при заражении человеческими коронавирусами, вызывающими простуду, могут защитить от инфекции COVID-19. Статья опубликована
в журнале Nature Communications.
Далеко не все люди, даже при отсутствии прививки, заболевают COVID-19 после контакта с вирусом SARS-CoV-2. Ученые предполагают, что у таких людей очень сильна первая линия защиты — Т-клеточный иммунитет, который сформировался у них при встрече с другими коронавирусами человека, давно присутствующими в популяции. Авторы статьи представляют первые доказательства того, что Т-клетки, индуцированные другими коронавирусами, могут распознавать SARS-CoV-2 и выстраивать защиту от него.
Исследование началось в сентябре 2020-го, когда большинство людей в Великобритании
еще не были ни инфицированы, ни вакцинированы против SARS-CoV-2. В нем приняли участие 52 человека, которые проживали совместно с инфицированными коронавирусом, но не заболели. Все участники проходили ПЦР-тесты в самом начале, а затем через 4 и 7 дней после подтверждения инфекции у их близких. При этом все три теста у них были отрицательными.
Также в течение 1-6 дней после заражения тех, с кем они приживали, у них брали образцы крови, что позволило ученым проанализировать уровни ранее существовавших Т-клеток, индуцированных предыдущими простудными коронавирусными инфекциями. Оказалось, что эти клетки распознают белки вируса SARS-CoV-2 — внешние поверхностные белки (спайковые, мембранные и оболочечные), а также внутренние белки, в том числе нуклеокапсид, который упаковывает генетический материал вируса, и ORF1 — часть репликативного механизма SARS-CoV-2.
Исследователи обнаружили, что уровень перекрестно-реактивных Т-клеток был значительно выше у 26 человек, которые не заразились, по сравнению с 26 людьми, которые заразились, а сами Т-клетки у таких устойчивых к коронавирусу людей были нацелены на внутренние белки SARS-CoV-2, а не на шиповидный белок на поверхности вируса.
Существующие вакцины не вызывают иммунного ответа на эти внутренние белки. Авторы считают, что полученные ими результаты помогут создать вакцину второго поколения, защищающую от всех существующих и будущих вариантов SARS-CoV-2. По мнению исследователей, такие вакцины обеспечат длительную защиту, поскольку ответы Т-клеток сохраняются дольше, чем ответы антител, которые ослабевают в течение нескольких месяцев после вакцинации.
"Наше исследование предоставляет четкие доказательства того, что Т-клетки, индуцированные коронавирусами простуды, играют защитную роль против инфицирования SARS-CoV-2, — приводятся в пресс-релизе Имперского колледжа Лондона слова руководителя исследования профессора Аджит Лалвани (Ajit Lalvani). — Эти Т-клетки обеспечивают защиту, атакуя белки внутри вируса, а не шиповидный белок на его поверхности".
"Спайковый белок находится под сильным иммунным давлением со стороны индуцированных вакциной антител, что стимулирует эволюцию мутантов, ускользающих от вакцины. Напротив, внутренние белки, на которые нацелены защитные Т-клетки, которые мы идентифицировали, мутируют гораздо меньше. Таким образом, новые вакцины, включающие эти консервативные внутренние белки, будут индуцировать широкий защитный Т-клеточный ответ, который должен защищать от нынешних и будущих вариантов SARS-CoV-2", — отмечает ученый.
Подчеркивая важную роль Т-клеточного иммунитета, авторы отмечают, что полагаться только на него не стоит. Надежно защищенным от инфекции, по их мнению, может считать себя только полностью вакцинированный человек.