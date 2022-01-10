https://ria.ru/20220110/gunny-1767093537.html
СМИ: участники погромов в Алма-Ате хотели вооружиться в музее мечами гуннов
СМИ: участники погромов в Алма-Ате хотели вооружиться в музее мечами гуннов - РИА Новости, 10.01.2022
СМИ: участники погромов в Алма-Ате хотели вооружиться в музее мечами гуннов
Участники беспорядков вторглись в Центральный Государственный музей Казахстана в Алма-Ате, намереваясь взять мечи и копья воинов гуннов и саков, сообщил... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T05:34
2022-01-10T05:34
2022-01-10T07:35
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Участники беспорядков вторглись в Центральный Государственный музей Казахстана в Алма-Ате, намереваясь взять мечи и копья воинов гуннов и саков, сообщил телеканал "Хабар 24".Спасти экспонаты помогла самоотверженность работников музея. По данным канала, они "ночевали" на своем рабочем месте из-за боязни нападения мародеров. Сам музей расположен недалеко от здания городской администрации, "эпицентра" событий.По ее словам, у некоторых нападавших в руках были ножи. При этом, по словам Дандыгараевой, в итоге ей удалось убедить участников беспорядков уйти, не тронув экспонаты. В этом ей помогли "духи предков и древних воинов".Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
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в мире, казахстан
05:34 10.01.2022 (обновлено: 07:35 10.01.2022)
СМИ: участники погромов в Алма-Ате хотели вооружиться в музее мечами гуннов
"Хабар 24": террористы хотели вооружиться мечами гуннов и саков в музее Алма-Аты
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости.
Участники беспорядков вторглись в Центральный Государственный музей Казахстана
в Алма-Ате
, намереваясь взять мечи и копья воинов гуннов и саков, сообщил телеканал "Хабар 24"
.
Спасти экспонаты помогла самоотверженность работников музея. По данным канала, они "ночевали" на своем рабочем месте из-за боязни нападения мародеров. Сам музей расположен недалеко от здания городской администрации, "эпицентра" событий.
"Мы закрыли все двери и смотрели по камерам видеонаблюдения, и где-то к четырем часам утра к музею подошла толпа. Я не знала, что делать, в голове не было никакой тактики. Затем они выломали дверь — сначала вошли шесть-семь человек, сзади была толпа из 200 людей. Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять", — рассказала заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева.
По ее словам, у некоторых нападавших в руках были ножи. При этом, по словам Дандыгараевой, в итоге ей удалось убедить участников беспорядков уйти, не тронув экспонаты. В этом ей помогли "духи предков и древних воинов".
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен
и Актау
на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев
отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.