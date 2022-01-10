https://ria.ru/20220110/granitsa-1767144745.html

В Польше заявили об очередной попытке штурма мигрантами границы

В Польше заявили об очередной попытке штурма мигрантами границы - РИА Новости, 10.01.2022

В Польше заявили об очередной попытке штурма мигрантами границы

Мигранты продолжают штурмовать белорусско-польскую границу, рассказали в Варшаве. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:19

2022-01-10T12:19

2022-01-10T13:32

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Мигранты продолжают штурмовать белорусско-польскую границу, рассказали в Варшаве.В ведомстве добавили, что их сотрудница получила травму головы, ее госпитализировали.Всего за сутки поляки зафиксировали 49 попыток нелегального перехода.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа; нелегалы разбили стихийный лагерь. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию республики.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Александр Лукашенко предупреждал, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов транспортно-логистический центр, находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска. Часть беженцев возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере оставались около 600 беженцев.

https://ria.ru/20220109/bezhenets-1767070909.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2022-01-10T12:19 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии