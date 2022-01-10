12:19 10.01.2022 (обновлено: 13:32 10.01.2022)
В Польше заявили об очередной попытке штурма мигрантами границы
В Польше заявили о ранении сотрудницы Погранстражи при попытке штурма мигрантами границы
Граница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница — Брузги
ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Мигранты продолжают штурмовать белорусско-польскую границу, рассказали в Варшаве.
"Во время сегодняшних силовых попыток форсирования <...> в районе Черемхи и Шудзялова иностранцы и сотрудники белорусских служб бросали в сторону польских патрулей не только камни, но и шумовые петарды", — говорится в сообщении Пограничной стражи Польши.
В ведомстве добавили, что их сотрудница получила травму головы, ее госпитализировали.
Всего за сутки поляки зафиксировали 49 попыток нелегального перехода.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа; нелегалы разбили стихийный лагерь. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию республики.
Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Александр Лукашенко предупреждал, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов транспортно-логистический центр, находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска. Часть беженцев возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере оставались около 600 беженцев.