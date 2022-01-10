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В Польше заявили об очередной попытке штурма мигрантами границы
В Польше заявили об очередной попытке штурма мигрантами границы - РИА Новости, 10.01.2022
В Польше заявили об очередной попытке штурма мигрантами границы
Мигранты продолжают штурмовать белорусско-польскую границу, рассказали в Варшаве. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:19
2022-01-10T13:32
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Мигранты продолжают штурмовать белорусско-польскую границу, рассказали в Варшаве.В ведомстве добавили, что их сотрудница получила травму головы, ее госпитализировали.Всего за сутки поляки зафиксировали 49 попыток нелегального перехода.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа; нелегалы разбили стихийный лагерь. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию республики.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Александр Лукашенко предупреждал, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов транспортно-логистический центр, находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска. Часть беженцев возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере оставались около 600 беженцев.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:19 10.01.2022 (обновлено: 13:32 10.01.2022)
 
В Польше заявили об очередной попытке штурма мигрантами границы

В Польше заявили о ранении сотрудницы Погранстражи при попытке штурма мигрантами границы

© REUTERS / Kacper PempelГраница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница — Брузги
Граница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница — Брузги - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
Граница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница — Брузги
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Мигранты продолжают штурмовать белорусско-польскую границу, рассказали в Варшаве.

"Во время сегодняшних силовых попыток форсирования <...> в районе Черемхи и Шудзялова иностранцы и сотрудники белорусских служб бросали в сторону польских патрулей не только камни, но и шумовые петарды", — говорится в сообщении Пограничной стражи Польши.

В ведомстве добавили, что их сотрудница получила травму головы, ее госпитализировали.
Всего за сутки поляки зафиксировали 49 попыток нелегального перехода.
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
9 января, 19:28
На белорусско-польской границе нашли беженца с переломом и обморожением
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа; нелегалы разбили стихийный лагерь. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию республики.
Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Александр Лукашенко предупреждал, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов транспортно-логистический центр, находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска. Часть беженцев возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере оставались около 600 беженцев.
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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