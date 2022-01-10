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В Госдуме обсудят введение обязательных тестов на наркотики в школах
В Госдуме обсудят введение обязательных тестов на наркотики в школах - РИА Новости, 10.01.2022
В Госдуме обсудят введение обязательных тестов на наркотики в школах
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что в начале весенней сессии в нижней палате российского... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T08:36
2022-01-10T08:36
общество
госдума рф
виталий милонов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что в начале весенней сессии в нижней палате российского парламента обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики и психические отклонения.По его словам, подобные тестирования школьников позволят избежать ряда случаев насилия в образовательных учреждениях. Кроме этого, на сегодняшний день родители школьников имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики, подчеркнул Милонов."Родители, отказываясь от подобного теста, пытаются скрыть возможную проблему, но надо отталкиваться от того, что родители не в силах справиться с этой бедой. Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться? Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека", - добавил депутат."Мы обсуждали это в рамках слушаний комитета. Профессиональное сообщество достаточно убедительно нас просило заняться этими вопросами. После новогодних каникул будем обсуждать эти вопросы", - сказал Милонов.
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общество, госдума рф, виталий милонов
08:36 10.01.2022
 
В Госдуме обсудят введение обязательных тестов на наркотики в школах

Милонов: в Госдуме рассмотрят вопрос о введении обязательных тестов на наркотики в школах

© РИА Новости / Алексей МальгавкоШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Школа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что в начале весенней сессии в нижней палате российского парламента обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики и психические отклонения.
"Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики. Это комплексный вопрос", - сказал Милонов агентству.
По его словам, подобные тестирования школьников позволят избежать ряда случаев насилия в образовательных учреждениях. Кроме этого, на сегодняшний день родители школьников имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики, подчеркнул Милонов.
"Родители, отказываясь от подобного теста, пытаются скрыть возможную проблему, но надо отталкиваться от того, что родители не в силах справиться с этой бедой. Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться? Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека", - добавил депутат.
"Мы обсуждали это в рамках слушаний комитета. Профессиональное сообщество достаточно убедительно нас просило заняться этими вопросами. После новогодних каникул будем обсуждать эти вопросы", - сказал Милонов.
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ОбществоГосдума РФВиталий Милонов
 
 
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