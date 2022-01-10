Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/gosdep-1767248174.html
Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией
Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией - РИА Новости, 10.01.2022
Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией
США готовы заслушать от России любые предложения, однако не все из них станут обсуждать, в том числе вопрос о возможном вступлении третьих стран в НАТО, заявил... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T23:07
2022-01-10T23:17
в мире
сша
нато
россия
оон
москва
сергей рябков
нед прайс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США готовы заслушать от России любые предложения, однако не все из них станут обсуждать, в том числе вопрос о возможном вступлении третьих стран в НАТО, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы предельно четко обозначили, что есть вопросы, которые не стоят на повестке дня. Точнее, так: Россия может вынести их на повестку переговоров, но есть вещи, по которым мы не будем взаимодействовать", - сказал Прайс, комментируя итоги прошедших в Женеве консультаций.Он добавил, что одним из таких вопросов является "политика открытых дверей" Североатлантического альянса. "Это один из основополагающих элементов НАТО", - указал Прайс, подчеркнув, что ни одна страна не может навязывать другим их волю в вопросе вступления в те или иные альянсы.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
https://ria.ru/20220110/slutskiy-1767237397.html
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_5c712d2f1dee3d6f6336f736b09648dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нато, россия, оон, москва, сергей рябков, нед прайс
23:07 10.01.2022 (обновлено: 23:17 10.01.2022)
 
Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией

Госдеп: вопрос о членстве третьих стран в НАТО не будем обсуждать с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США готовы заслушать от России любые предложения, однако не все из них станут обсуждать, в том числе вопрос о возможном вступлении третьих стран в НАТО, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы предельно четко обозначили, что есть вопросы, которые не стоят на повестке дня. Точнее, так: Россия может вынести их на повестку переговоров, но есть вещи, по которым мы не будем взаимодействовать", - сказал Прайс, комментируя итоги прошедших в Женеве консультаций.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
21:02
Слуцкий прокомментировал переговоры России и США по безопасности
Он добавил, что одним из таких вопросов является "политика открытых дверей" Североатлантического альянса. "Это один из основополагающих элементов НАТО", - указал Прайс, подчеркнув, что ни одна страна не может навязывать другим их волю в вопросе вступления в те или иные альянсы.
Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.
Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
21:17
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США
 
В миреСШАНАТОРоссияООНМоскваСергей РябковНед Прайс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
23:13Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
23:07Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией
23:00США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР
23:00Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан России
22:55Эксперт оценил итоги российско-американских переговоров в Женеве
22:51На юго-востоке Москвы пропал подросток
Лента новостейМолния
Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с РоссиейНа юго-востоке Москвы нашли пропавшего подросткаПереговоры России и США прошли на равных, заявил КосачевГосдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с РоссиейСША и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДРСамолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан РоссииЭксперт оценил итоги российско-американских переговоров в ЖеневеНа юго-востоке Москвы пропал подросток