https://ria.ru/20220110/gosdep-1767248174.html

Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией

Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией - РИА Новости, 10.01.2022

Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией

США готовы заслушать от России любые предложения, однако не все из них станут обсуждать, в том числе вопрос о возможном вступлении третьих стран в НАТО, заявил... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T23:07

2022-01-10T23:07

2022-01-10T23:17

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США готовы заслушать от России любые предложения, однако не все из них станут обсуждать, в том числе вопрос о возможном вступлении третьих стран в НАТО, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы предельно четко обозначили, что есть вопросы, которые не стоят на повестке дня. Точнее, так: Россия может вынести их на повестку переговоров, но есть вещи, по которым мы не будем взаимодействовать", - сказал Прайс, комментируя итоги прошедших в Женеве консультаций.Он добавил, что одним из таких вопросов является "политика открытых дверей" Североатлантического альянса. "Это один из основополагающих элементов НАТО", - указал Прайс, подчеркнув, что ни одна страна не может навязывать другим их волю в вопросе вступления в те или иные альянсы.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

https://ria.ru/20220110/slutskiy-1767237397.html

https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html

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в мире, сша, нато, россия, оон, москва, сергей рябков, нед прайс