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Украинские силовики открыли минометный огонь по Горловке, заявили в ДНР
Украинские силовики открыли минометный огонь по Горловке, заявили в ДНР - РИА Новости, 10.01.2022
Украинские силовики открыли минометный огонь по Горловке, заявили в ДНР
Украинские силовики открыли огонь из миномета по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике городу Горловка в Донбассе, заявили... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:47
2022-01-10T13:47
в мире
украина
горловка
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из миномета по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике городу Горловка в Донбассе, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что в понедельник также зафиксировали обстрел по селу Веселое со стороны украинских силовиков."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Горловка", - сказал представитель ДНР. По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь по городу из миномета калибром 82 миллиметра. "Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", - сказал представитель ДНР.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который из-за боевых действий простаивал семь лет.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220109/gorlovka-1767081021.html
https://ria.ru/20211230/ukraina-1766159130.html
украина
горловка
донецкая народная республика
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в мире, украина, горловка, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
13:47 10.01.2022
 
Украинские силовики открыли минометный огонь по Горловке, заявили в ДНР

В ДНР заявили о минометном обстреле Горловки со стороны Украины

© AFP 2021 / Anatolii StepanovУкраинские военные во время стрельбы из миномета
Украинские военные во время стрельбы из миномета - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / Anatolii Stepanov
Украинские военные во время стрельбы из миномета
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из миномета по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике городу Горловка в Донбассе, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что в понедельник также зафиксировали обстрел по селу Веселое со стороны украинских силовиков.
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 22:30
Украинские силовики из гранатометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Горловка", - сказал представитель ДНР. По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь по городу из миномета калибром 82 миллиметра. "Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", - сказал представитель ДНР.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который из-за боевых действий простаивал семь лет.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 13:04
Киев будет расстреливать мирное население из оружия НАТО, заявила Захарова
 
В миреУкраинаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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