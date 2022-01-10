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Украинские силовики открыли минометный огонь по Горловке, заявили в ДНР
Украинские силовики открыли минометный огонь по Горловке, заявили в ДНР - РИА Новости, 10.01.2022
Украинские силовики открыли минометный огонь по Горловке, заявили в ДНР
Украинские силовики открыли огонь из миномета по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике городу Горловка в Донбассе, заявили... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:47
2022-01-10T13:47
2022-01-10T13:47
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из миномета по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике городу Горловка в Донбассе, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что в понедельник также зафиксировали обстрел по селу Веселое со стороны украинских силовиков."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Горловка", - сказал представитель ДНР. По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь по городу из миномета калибром 82 миллиметра. "Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", - сказал представитель ДНР.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который из-за боевых действий простаивал семь лет.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220109/gorlovka-1767081021.html
https://ria.ru/20211230/ukraina-1766159130.html
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в мире, украина, горловка, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики открыли минометный огонь по Горловке, заявили в ДНР
В ДНР заявили о минометном обстреле Горловки со стороны Украины