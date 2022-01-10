https://ria.ru/20220110/gorlovka-1767162580.html

Украинские силовики открыли минометный огонь по Горловке, заявили в ДНР

Украинские силовики открыли минометный огонь по Горловке, заявили в ДНР - РИА Новости, 10.01.2022

Украинские силовики открыли минометный огонь по Горловке, заявили в ДНР

Украинские силовики открыли огонь из миномета по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике городу Горловка в Донбассе, заявили... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:47

2022-01-10T13:47

2022-01-10T13:47

в мире

украина

горловка

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152928/32/1529283257_0:175:3000:1863_1920x0_80_0_0_784aa597fac29d39937751d8db74d0cb.jpg

ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из миномета по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике городу Горловка в Донбассе, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что в понедельник также зафиксировали обстрел по селу Веселое со стороны украинских силовиков."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Горловка", - сказал представитель ДНР. По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь по городу из миномета калибром 82 миллиметра. "Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", - сказал представитель ДНР.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который из-за боевых действий простаивал семь лет.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220109/gorlovka-1767081021.html

https://ria.ru/20211230/ukraina-1766159130.html

украина

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, горловка, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр