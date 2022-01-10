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Газовые торги в Европе закрылись на отметке 1010 долларов за тысячу кубов
Газовые торги в Европе закрылись на отметке 1010 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 10.01.2022
Газовые торги в Европе закрылись на отметке 1010 долларов за тысячу кубов
Цены газовых фьючерсов в Европе продолжают снижаться, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T22:05
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экономика
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены газовых фьючерсов в Европе продолжают снижаться, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших контрактов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1034 долларов. На протяжении сессии котировки показывали волатильность, колебались в диапазоне 965-1070 долларов. Цена закрытия составила 1010 долларов, что на два процента ниже расчетной цены пятницы.Цены на газ в целом продолжают показывать коррекционное снижение после того, как 21 декабря они достигли исторического максимума в 2190,4 доллара.Это также может быть связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.Ощутимый рост цен начался весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом в Азии.Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.
https://ria.ru/20220106/gaz-1766697351.html
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353
60
экономика, сша, азия, европа, северный поток — 2
22:05 10.01.2022 (обновлено: 22:23 10.01.2022)
 
Газовые торги в Европе закрылись на отметке 1010 долларов за тысячу кубов

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены газовых фьючерсов в Европе продолжают снижаться, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших контрактов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1034 долларов. На протяжении сессии котировки показывали волатильность, колебались в диапазоне 965-1070 долларов. Цена закрытия составила 1010 долларов, что на два процента ниже расчетной цены пятницы.
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 07:57
Эксперты назвали условие, при котором Европе хватит газа этой зимой
Цены на газ в целом продолжают показывать коррекционное снижение после того, как 21 декабря они достигли исторического максимума в 2190,4 доллара.
Это также может быть связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.
Ощутимый рост цен начался весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом в Азии.
Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
08:56
ФРГ объяснила приостановку сертификации оператора "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаСШААзияЕвропаСеверный поток — 2
 
 
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