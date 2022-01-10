https://ria.ru/20220110/gaz-1767243792.html

Газовые торги в Европе закрылись на отметке 1010 долларов за тысячу кубов

Газовые торги в Европе закрылись на отметке 1010 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 10.01.2022

Газовые торги в Европе закрылись на отметке 1010 долларов за тысячу кубов

Цены газовых фьючерсов в Европе продолжают снижаться, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T22:05

2022-01-10T22:05

2022-01-10T22:23

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены газовых фьючерсов в Европе продолжают снижаться, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших контрактов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1034 долларов. На протяжении сессии котировки показывали волатильность, колебались в диапазоне 965-1070 долларов. Цена закрытия составила 1010 долларов, что на два процента ниже расчетной цены пятницы.Цены на газ в целом продолжают показывать коррекционное снижение после того, как 21 декабря они достигли исторического максимума в 2190,4 доллара.Это также может быть связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.Ощутимый рост цен начался весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом в Азии.Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.

https://ria.ru/20220106/gaz-1766697351.html

https://ria.ru/20220110/truboprovod-1767103095.html

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экономика, сша, азия, европа, северный поток — 2