22:05 10.01.2022 (обновлено: 22:23 10.01.2022)
Газовые торги в Европе закрылись на отметке 1010 долларов за тысячу кубов
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубов
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены газовых фьючерсов в Европе продолжают снижаться, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших контрактов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1034 долларов. На протяжении сессии котировки показывали волатильность, колебались в диапазоне 965-1070 долларов. Цена закрытия составила 1010 долларов, что на два процента ниже расчетной цены пятницы.
Цены на газ в целом продолжают показывать коррекционное снижение после того, как 21 декабря они достигли исторического максимума в 2190,4 доллара.
Это также может быть связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.
Ощутимый рост цен начался весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом в Азии.
Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.