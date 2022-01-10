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В Молдавии назвали цену, по которой будут закупать газ у "Газпрома"
В Молдавии назвали цену, по которой будут закупать газ у "Газпрома" - РИА Новости, 10.01.2022
В Молдавии назвали цену, по которой будут закупать газ у "Газпрома"
В январе российский газ обойдется Молдавии дороже, чем в декабре, сообщил РИА Новости глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:59
2022-01-10T13:45
молдавия
газпром
молдовагаз
экономика
в мире
природный газ
россия
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КИШИНЕВ, 10 янв — РИА Новости. В январе российский газ обойдется Молдавии дороже, чем в декабре, сообщил РИА Новости глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.При этом в декабре топливо для Кишинева стоило 550 долларов за тысячу кубов. Эта ситуация может привести к тому, что Национальному агентству по регулированию энергетики придется вновь пересматривать тариф для потребителей. В ноябре он вырос с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров, а с 1 января стал ниже на три доллара.На днях президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить возможный энергетический кризис. Совбез рекомендовал правительству принять меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.В конце октября власти республики уже вводили режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешала неуплата Кишиневом долгов. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт. Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. Тогда Чебан заявлял, что республика сможет сэкономить более 400 миллионов долларов."Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Но в результате в госбюджет внесли поправки, которые позволили погасить долг. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов при этом выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.
https://ria.ru/20211224/moldaviya-1765282727.html
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молдавия, газпром, молдовагаз, экономика, в мире, природный газ, россия
12:59 10.01.2022 (обновлено: 13:45 10.01.2022)
 
В Молдавии назвали цену, по которой будут закупать газ у "Газпрома"

"Молдовагаз" в январе будет закупать газ у "Газпрома" по 647 долларов за тысячу кубов

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз"
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 янв — РИА Новости. В январе российский газ обойдется Молдавии дороже, чем в декабре, сообщил РИА Новости глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
"Закупочная цена газа в январе выросла до 647 долларов за тысячу кубометров", — сказал он.
При этом в декабре топливо для Кишинева стоило 550 долларов за тысячу кубов.
Эта ситуация может привести к тому, что Национальному агентству по регулированию энергетики придется вновь пересматривать тариф для потребителей. В ноябре он вырос с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров, а с 1 января стал ниже на три доллара.
На днях президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить возможный энергетический кризис. Совбез рекомендовал правительству принять меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.
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В конце октября власти республики уже вводили режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешала неуплата Кишиневом долгов. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.
Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. Тогда Чебан заявлял, что республика сможет сэкономить более 400 миллионов долларов.
"Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.
В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Но в результате в госбюджет внесли поправки, которые позволили погасить долг. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов при этом выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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МолдавияГазпромМолдовагазЭкономикаВ миреПриродный газРоссия
 
 
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