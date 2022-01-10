https://ria.ru/20220110/gaz-1767151735.html

В Молдавии назвали цену, по которой будут закупать газ у "Газпрома"

В Молдавии назвали цену, по которой будут закупать газ у "Газпрома" - РИА Новости, 10.01.2022

В Молдавии назвали цену, по которой будут закупать газ у "Газпрома"

В январе российский газ обойдется Молдавии дороже, чем в декабре, сообщил РИА Новости глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:59

2022-01-10T12:59

2022-01-10T13:45

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КИШИНЕВ, 10 янв — РИА Новости. В январе российский газ обойдется Молдавии дороже, чем в декабре, сообщил РИА Новости глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.При этом в декабре топливо для Кишинева стоило 550 долларов за тысячу кубов. Эта ситуация может привести к тому, что Национальному агентству по регулированию энергетики придется вновь пересматривать тариф для потребителей. В ноябре он вырос с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров, а с 1 января стал ниже на три доллара.На днях президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить возможный энергетический кризис. Совбез рекомендовал правительству принять меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.В конце октября власти республики уже вводили режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешала неуплата Кишиневом долгов. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт. Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. Тогда Чебан заявлял, что республика сможет сэкономить более 400 миллионов долларов."Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Но в результате в госбюджет внесли поправки, которые позволили погасить долг. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов при этом выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.

https://ria.ru/20211224/moldaviya-1765282727.html

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молдавия, газпром, молдовагаз, экономика, в мире, природный газ, россия