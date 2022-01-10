https://ria.ru/20220110/garantiya-1767223051.html

ВТБ выдал "Ростелекому" банкгарантию на блокчейн-платформе Мастерчейн

ВТБ выдал "Ростелекому" банкгарантию на блокчейн-платформе Мастерчейн - РИА Новости, 10.01.2022

ВТБ выдал "Ростелекому" банкгарантию на блокчейн-платформе Мастерчейн

ВТБ и "Ростелеком" провели первую сделку на блокчейн-платформе Мастерчейн по выдаче банковской гарантии с участием представителей среднего и малого бизнеса,... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:29

2022-01-10T19:29

2022-01-10T19:29

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. ВТБ и "Ростелеком" провели первую сделку на блокчейн-платформе Мастерчейн по выдаче банковской гарантии с участием представителей среднего и малого бизнеса, гарантия выдана по поручению ООО "Орбита", сообщает пресс-служба ВТБ.Мастерчейн − первая сертифицированная в России блокчейн-платформа, в которой используются отечественные средства криптографической защиты информации. Оператором платформы является компания "Системы распределенного реестра".По словам руководителя департамента управления и координации технологических изменений, старшего вице-президента ВТБ Сергея Безбогова, получение банковской гарантии в цифровом формате позволяет клиентам банка значительно сократить документооборот и время на проведение сделки."Также этот процесс максимально защищен от любых мошеннических операций, так как Мастерчейн работает с использованием технологии распределенного реестра. Банк ВТБ планирует в дальнейшем расширять сеть клиентов, которые будут использовать этот способ получения банковских гарантий", - сказал Безбогов.Как отметил старший вице-президент − финансовый директор ПАО "Ростелеком" Сергей Анохин, отказ от бумажного документооборота особенно важен для компаний с широким географическим распределением филиалов. По его словам, “Ростелеком” активно внедряет новые цифровые технологии, способствующие оптимизации бизнес-процессов и обеспечивающие дополнительную безопасность данных. "Таким образом, получение электронных гарантий позволит существенно упростить их верификацию, процесс взаимодействия с поставщиками и банками в случае раскрытия гарантии, а также сократит сроки заключения контрактов", − сказал Анохин, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.

https://ria.ru/20211224/bank-1765349825.html

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новости компаний - экономика, технологии, втб, ростелеком, сергей анохин, россия