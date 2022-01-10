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Рябков призвал НАТО не заводить в тупик диалог по гарантиям безопасности
Рябков призвал НАТО не заводить в тупик диалог по гарантиям безопасности - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков призвал НАТО не заводить в тупик диалог по гарантиям безопасности
Россия надеется, что в течение двух следующих дней у НАТО сложится лучшее понимание, что в тупик диалог по гарантиям безопасности нельзя заводить, альянс должен РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:48
2022-01-10T19:58
нато
в мире
сша
женева (город)
сергей рябков
россия
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Россия надеется, что в течение двух следующих дней у НАТО сложится лучшее понимание, что в тупик диалог по гарантиям безопасности нельзя заводить, альянс должен сделать шаг навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я надеюсь, что за завтрашний день, когда делегация США проведет брифинг для союзников по Североатлантическому альянсу в Брюсселе и за послезавтрашний день, когда наша делегация там будет работать по этим же сюжетам, в общенатовском кругу сложится по крайней мере лучшее большее понимание того, что в тупик это все заводить нельзя и нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России. Причем шаг именно натовский, а не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиции по ключевым вопросам", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве."Если этого против ожиданий не произойдет, тогда вопрос будет рассматриваться и оценки ситуации будут даваться с учетом всей совокупности факторов. Ничего не предвосхищая, не предопределяя, не пытаясь каким-то образом определить события, могу сказать, что очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб и собственной безопасности, и безопасности всего европейского континента", - подчеркнул он.
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нато, в мире, сша, женева (город), сергей рябков, россия
19:48 10.01.2022 (обновлено: 19:58 10.01.2022)
 
Рябков призвал НАТО не заводить в тупик диалог по гарантиям безопасности

Замглавы МИД Рябков надеется, что в НАТО не будут заводить в тупик диалог по гарантиям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание миссии США при международных организациях в Женеве, где проходят двусторонние переговоры по безопасности между США и Россией
Здание миссии США при международных организациях в Женеве, где проходят двусторонние переговоры по безопасности между США и Россией - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание миссии США при международных организациях в Женеве, где проходят двусторонние переговоры по безопасности между США и Россией
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Россия надеется, что в течение двух следующих дней у НАТО сложится лучшее понимание, что в тупик диалог по гарантиям безопасности нельзя заводить, альянс должен сделать шаг навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я надеюсь, что за завтрашний день, когда делегация США проведет брифинг для союзников по Североатлантическому альянсу в Брюсселе и за послезавтрашний день, когда наша делегация там будет работать по этим же сюжетам, в общенатовском кругу сложится по крайней мере лучшее большее понимание того, что в тупик это все заводить нельзя и нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России. Причем шаг именно натовский, а не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиции по ключевым вопросам", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве.
"Если этого против ожиданий не произойдет, тогда вопрос будет рассматриваться и оценки ситуации будут даваться с учетом всей совокупности факторов. Ничего не предвосхищая, не предопределяя, не пытаясь каким-то образом определить события, могу сказать, что очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб и собственной безопасности, и безопасности всего европейского континента", - подчеркнул он.
Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
19:56
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НАТОВ миреСШАЖенева (город)Сергей РябковРоссия
 
 
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