https://ria.ru/20220110/fsin-1767161661.html

В Бурятии объяснили пропажу релиза о хоккее на швабрах среди осужденных

В Бурятии объяснили пропажу релиза о хоккее на швабрах среди осужденных - РИА Новости, 10.01.2022

В Бурятии объяснили пропажу релиза о хоккее на швабрах среди осужденных

Пропажа с сайта управления ФСИН по Бурятии релиза о соревнованиях по хоккею на швабрах среди женщин-осужденных объясняется техническими сбоями, заявили РИА... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:41

2022-01-10T13:41

2022-01-10T14:37

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

республика бурятия

яндекс

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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Пропажа с сайта управления ФСИН по Бурятии релиза о соревнованиях по хоккею на швабрах среди женщин-осужденных объясняется техническими сбоями, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее соответствующий релиз исчез с сайта ведомства, однако данные сохранились в кэше Яндекса."Что-то у нас сайт немножко поглючивает... новости слетают", - сказала собеседница агентства.По ее данным, спортивное мероприятие ко Дню зимних видов спорта состоялось в исправительной колонии №7."Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Задача соревнующихся усложнялась тем, что вместо клюшек они использовали швабры. Участие в соревновании приняли три команды по 10 человек. Каждый из них получил море положительных эмоций и заряд бодрости", - говорится в сообщении пресс-службы.Победу одержали осужденные второго отряда учреждения, уточнили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/fsin-1765906881.html

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