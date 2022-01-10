https://ria.ru/20220110/fsin-1767161661.html
В Бурятии объяснили пропажу релиза о хоккее на швабрах среди осужденных
В Бурятии объяснили пропажу релиза о хоккее на швабрах среди осужденных - РИА Новости, 10.01.2022
В Бурятии объяснили пропажу релиза о хоккее на швабрах среди осужденных
Пропажа с сайта управления ФСИН по Бурятии релиза о соревнованиях по хоккею на швабрах среди женщин-осужденных объясняется техническими сбоями, заявили РИА... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:41
2022-01-10T13:41
2022-01-10T14:37
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
республика бурятия
яндекс
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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Пропажа с сайта управления ФСИН по Бурятии релиза о соревнованиях по хоккею на швабрах среди женщин-осужденных объясняется техническими сбоями, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее соответствующий релиз исчез с сайта ведомства, однако данные сохранились в кэше Яндекса."Что-то у нас сайт немножко поглючивает... новости слетают", - сказала собеседница агентства.По ее данным, спортивное мероприятие ко Дню зимних видов спорта состоялось в исправительной колонии №7."Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Задача соревнующихся усложнялась тем, что вместо клюшек они использовали швабры. Участие в соревновании приняли три команды по 10 человек. Каждый из них получил море положительных эмоций и заряд бодрости", - говорится в сообщении пресс-службы.Победу одержали осужденные второго отряда учреждения, уточнили в ведомстве.
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РИА Новости
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика бурятия, яндекс
13:41 10.01.2022 (обновлено: 14:37 10.01.2022)
В Бурятии объяснили пропажу релиза о хоккее на швабрах среди осужденных
ФСИН Бурятии объяснил исчезновение с сайта релиза о хоккее на швабрах среди осужденных
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости.
Пропажа с сайта управления ФСИН
по Бурятии релиза о соревнованиях по хоккею на швабрах среди женщин-осужденных объясняется техническими сбоями, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее соответствующий релиз исчез с сайта ведомства, однако данные сохранились в кэше Яндекса
.
"Что-то у нас сайт немножко поглючивает... новости слетают", - сказала собеседница агентства.
По ее данным, спортивное мероприятие ко Дню зимних видов спорта состоялось в исправительной колонии №7.
"Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Задача соревнующихся усложнялась тем, что вместо клюшек они использовали швабры. Участие в соревновании приняли три команды по 10 человек. Каждый из них получил море положительных эмоций и заряд бодрости", - говорится в сообщении пресс-службы.
Победу одержали осужденные второго отряда учреждения, уточнили в ведомстве.