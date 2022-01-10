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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220110/film-1767176837.html
Рэйф Файнс раскрыл подробности о своем герое в фильме "King’s Man: Начало"
Рэйф Файнс раскрыл подробности о своем герое в фильме "King’s Man: Начало" - РИА Новости, 10.01.2022
Рэйф Файнс раскрыл подробности о своем герое в фильме "King’s Man: Начало"
На YouTube-канале 20th Century Studios Russia разместили видеоролики со съемок боевика Мэттью Вона "King’s Man: Начало", в которых исполнители главных ролей... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:01
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. На YouTube-канале 20th Century Studios Russia разместили видеоролики со съемок боевика Мэттью Вона "King’s Man: Начало", в которых исполнители главных ролей Рэйф Файнс и Джемма Артертон раскрывают подробности о своих персонажах. Фэйнс, который сыграл герцога Оксфордского, говорит, что его герой "аристократичен до кончиков ногтей" и даже в шпионских делах. В предстоящей картине герцогу достанется чуть ли не больше остальных. Он окажется на краю скалы, ведущей в глубокий обрыв, получит в лоб от горного козла, сразится под "Калинку-малинку" с Григорием Распутиным и не только.Его партнерша по фильму Джемма Артертон раскрывает, что ее героиня по имени Полли — управляющая в имении герцога и одновременно смелая шпионка. В ленте, основанной на серии комиксов "Секретная служба" Марка Миллара и Дэйва Гиббсона, рассказывают о событиях времен Первой мировой войны, а также о происхождении шпионского агентства под названием King’s Man.Вместе с Файнсом и Артертон в боевике задействованы Джимон Хонсу, Харрис Дикинсон, Том Холландер, Даниэль Брюль, Стэнли Туччи и другие.Премьеру фильма неоднократно откладывали из-за пандемии коронавируса. Сейчас выход "King’s man: Начало" в российский прокат запланирован на 13 января 2022 года.
https://ria.ru/20210827/treyler-1747396483.html
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рэйф файнс, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
16:01 10.01.2022
 
Рэйф Файнс раскрыл подробности о своем герое в фильме "King’s Man: Начало"

Рэйф Файнс раскрыл подробности о своем герое в фильме "King’s Man: Начало"

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. На YouTube-канале 20th Century Studios Russia разместили видеоролики со съемок боевика Мэттью Вона "King’s Man: Начало", в которых исполнители главных ролей Рэйф Файнс и Джемма Артертон раскрывают подробности о своих персонажах.
Фэйнс, который сыграл герцога Оксфордского, говорит, что его герой "аристократичен до кончиков ногтей" и даже в шпионских делах.
"Он имеет боевую награду, при этом благороден и борется с мировым злом", — рассказывает актер.
В предстоящей картине герцогу достанется чуть ли не больше остальных. Он окажется на краю скалы, ведущей в глубокий обрыв, получит в лоб от горного козла, сразится под "Калинку-малинку" с Григорием Распутиным и не только.
Кадр из трейлера фильма King’s Man: Начало
27 августа 2021, 00:32Культура
Шпионы дерутся под "Калинку-малинку" в трейлере "King’s man: Начало"
Его партнерша по фильму Джемма Артертон раскрывает, что ее героиня по имени Полли — управляющая в имении герцога и одновременно смелая шпионка.
"Она активно участвует в тайной организации, блещет интеллектом, стреляет без промаха и несколько опережает свое время. Она умеет мыслить стратегически и берет на себя инициативу в разгар событий. Как и другие, Полли спасает мир, но в своем стиле", — говорит актриса.
В ленте, основанной на серии комиксов "Секретная служба" Марка Миллара и Дэйва Гиббсона, рассказывают о событиях времен Первой мировой войны, а также о происхождении шпионского агентства под названием King’s Man.
Вместе с Файнсом и Артертон в боевике задействованы Джимон Хонсу, Харрис Дикинсон, Том Холландер, Даниэль Брюль, Стэнли Туччи и другие.
Премьеру фильма неоднократно откладывали из-за пандемии коронавируса. Сейчас выход "King’s man: Начало" в российский прокат запланирован на 13 января 2022 года.
Кадр трейлера фильма King's Man: Начало
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КультураРэйф ФайнсНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
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